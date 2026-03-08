Wasserschaden im Kauf-Center Kreuztal – Feuerwehreinsatz am Sonntagmorgen

(wS/red) Kreuztal 08.03.2026 | Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr Kreuztal zu einem Wasserschaden im Kauf-Center-Kreuztal ausgerückt. In einem dort ansässigen Gewerbebetrieb unter dem Glasdach war Wasser ausgetreten und hatte sich seinen Weg durch den Boden in die darunter liegende Tiefgarage gebahnt.

Nach ersten Erkenntnissen floss das Wasser aus den Räumlichkeiten des Betriebs in die Tiefgarage und sammelte sich dort insbesondere im Bereich der Ausfahrt. Dort bildete sich eine größere Wasserpfütze. Zudem drang das Wasser in einen angrenzenden Kellerbereich ein.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Situation jedoch schnell unter Kontrolle bringen. Zunächst wurde die Wasserzufuhr abgestellt, um ein weiteres Austreten zu verhindern. Dadurch konnte ein größerer Schaden vermieden werden.

Nach dem Einsatz der Feuerwehr konnten die betroffenen Räumlichkeiten von den Betreibern gereinigt werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de







