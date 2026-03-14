Ehrung für 50 Jahre Engagement im Tierpark Niederfischbach

(wS/tpn) Niederfischbach 14.03.2026 | Eine besondere Auszeichnung gab es jetzt im Tierpark Niederfischbach: Alfons Hof wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft im Tierparkverein geehrt. Die Ehrung nahm der 1. Vorsitzende des Vereins, Tom Keßler, im Tierpark vor.

Hof hat den Tierpark über viele Jahrzehnte hinweg immer wieder unterstützt. Er engagierte sich unter anderem im Vorstand des Tierparkvereins, brachte Ideen ein und half mit großem persönlichen Einsatz bei zahlreichen Aufgaben rund um den Park.

Auch heute ist er dem Tierpark weiterhin eng verbunden und schaut regelmäßig vorbei – nicht zuletzt, um in der kleinen Tierpark-Gastronomie eine Tasse Kaffee zu trinken und sich über die Entwicklungen im Park auszutauschen.



Als Anerkennung für sein langjähriges Engagement wurde Alfons Hof im Rahmen der Ehrung zum Ehrenmitglied des Tierparkvereins Niederfischbach ernannt.

Der 1. Vorsitzende Tom Keßler übereicht Alfons Hof die Urkunde für 50 Jahre Mitgliedschaft und Engagement im Tierpark Niederfischbach















