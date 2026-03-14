Erfolgreicher Auftritt für Bushido Siegen und Shotokan Wenden bei der Deutschen Karate-Meisterschaft

(wS/ks) Siegen – Wenden – Michelstadt 15.03.2026 | Starke Leistungen bei der Deutschen Karate-Meisterschaft in Michelstadt

Michelstadt – Bei der Deutschen Karate-Meisterschaft 2026 stellten sich rund 500 Starter der starken nationalen Konkurrenz. Auch die Sportler der Vereine Bushido Siegen und Shotokan Wendenüberzeugten mit hervorragenden Leistungen. Die regelmäßige gemeinsame Vorbereitung der beiden Vereine zahlte sich erneut aus.

In der Disziplin Kumite der Altersklasse 13–14 Jahre erreichte Luka-Rocco Grgic vom Bushido Siegen nach mehreren starken Kämpfen den 3. Platz. Erst im Halbfinale musste er sich nach einer spannenden Verlängerung geschlagen geben.

Ebenfalls Bronze sicherte sich Richard Mosberger vom Shotokan Wenden in der Altersklasse 15–16 Jahre im Kumite.

Besonders erfolgreich war Noelia Grgic vom Bushido Siegen, die sich mit großem Kämpferherz bis ins Finale der Altersklasse 17–18 Jahre vorkämpfte und dort den 2. Platz im Kumite belegte.

Auch im Kata-Teamwettbewerb überzeugten die Athletinnen mit einer starken Leistung. Heidi Peters und Noelia Grgic vom Bushido Siegen traten gemeinsam mit Franka Sommer vom Shotokan Wenden an. Das Team präsentierte die Kata Bassai Dai mit sehr synchronen, kraftvollen und dynamischen Techniken und wurde dafür mit dem Vize-Meistertitel belohnt.

Für David Duong und Friedrich Braach (beide Bushido Siegen) war der Wettkampf trotz engagierter Leistungen leider bereits in den Vorrunden beendet.

Insgesamt unterstrichen die Sportler aus Siegen und Wenden erneut ihre starke Form und die erfolgreiche Zusammenarbeit der Vereine.

von links Heidi, Noelia, Franka

von links Luka-Rocco, Noelia, Franka, Heidi, Richard







