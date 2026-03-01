Jahreskonzert der Musikkapelle Werthenbach e.V.: Klangvolle Traumwelten

(wS/mw) Netphen 01.03.2026 | Wenn Musik Erinnerungen weckt, Sehnsüchte berührt und neue Visionen entstehen lässt, dann ist es Zeit für das Jahreskonzert der Musikkapelle Werthenbach e.V.

Am Samstag, 14. März 2026, um 19.30 Uhr öffnet die Kultur- und Begegnungsstätte Netphen-Hainchen ihre Türen für einen Konzertabend voller Emotionen und Farbe.

Kraftvolle Fanfaren, schwebende Klangbilder und gefühlvolle Melodien entführen das Publikum in fantasievolle Traumwelten. Zwischen sinfonischen Werken und bekannten Melodien aus Film, Pop und Musical entsteht ein musikalisches Erlebnis, bei dem Grenzen verschwimmen und Bilder im Kopf lebendig werden.

Die Musikkapelle Werthenbach e. V. lädt herzlich ein, den Alltag hinter sich zu lassen und sich von der Vielfalt moderner Blasmusik verzaubern zu lassen.

Karten gibt es bei allen aktiven Musikerinnen und Musikern.

Weitere Infos auch auf www.musikkapelle-werthenbach.de