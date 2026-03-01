News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Meister der Orgel zu Gast in der Siegener Marienkirche – Konzert mit Paolo Oreni

1. März 20265
(wS/mw) Siegen 01.03.2026 | Der Mailänder Konzertorganist Paolo Oreni gastiert am Samstag, den 14. März um 17.00 Uhr in der Siegener Marienkirche. Mit Werken von J.S. Bach, C.M. Widor, F. Liszt und einigen spektakulären freien Improvisationen wird er die Sauer-Orgel zum Erklingen bringen.

Paolo Oreni (*1979) begann bereits im Kindesalter mit dem Orgelspiel. Seine Ausbildung führte ihn von Italien nach Luxemburg, wo er 2002 den Ersten Preis des internationalen Wettbewerbs „Prix Interregional-Diplome de Concert“ gewann. Heute konzertiert er weltweit als Solist, gibt Meisterklassen und ist auch als Orgelsachverständiger tätig. Der Eintritt ist frei.

