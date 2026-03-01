Verkehrsunfall bei Olpe-Lütringhausen sorgt für Sperrung der B54 – Einmündung B54/K6

(wS/red) Olpe 01.03.2026 | Bei einem Verkehrsunfall auf der B54 (Siegener Straße) im Bereich Olpe-Lütringhausen sind am Sonntagvormittag ein Autofahrer und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 11:20 Uhr im Einmündungsbereich B54/K6.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 82-jähriger Autofahrer auf der B54 in Fahrtrichtung Siegen unterwegs. Ihm entgegen kam eine 68-jährige Pkw-Fahrerin. Diese beabsichtigte, nach links in Richtung Olpe abzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision kippte der Pkw der 68-Jährigen auf die linke Seite. Eine Person war infolge des Unfalls im Fahrzeug eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Die Feuerwehr Olpe befreite die Frau über den Kofferraum aus dem Fahrzeug und übergab sie anschließend an den Rettungsdienst. Beide Unfallbeteiligten erlitten nach ersten Angaben leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr war mit rund 20 Einsatzkräften vor Ort und stellte den Brandschutz sicher. Betriebsstoffe liefen nach Angaben der Einsatzkräfte nicht aus. Neben der Feuerwehr waren zudem zwei Rettungswagen-Teams, ein Notarzt sowie Kräfte der Polizei im Einsatz.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B54 zeitweise gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de







