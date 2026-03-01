Tag der offenen Tür Ende Mai: Rudolf-Bald-Stiftung lädt erstmals ohne ihren Gründer ein

(wS/ad) Erndtebrück 01.03.2026 | Am 31.05.2026, dem letzten Sonntag im Mai lädt die www.bmw-ausstellung.de in Erndtebrück herzlich zum Tag der offenen Tür ein. Von 10:00 bis 15:00 Uhr öffnet die Ausstellung ihre Türen für alle Motorradbegeisterten, Technikinteressierten und Freunde historischer BMW-Motorräder.

Es ist ein besonderer Tag: Zum ersten Mal findet der Tag der offenen Tür ohne den Stiftungsgründer Rudolf Bald statt, der mit großer Leidenschaft und außergewöhnlichem Engagement die Sammlung aufgebaut und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Sein Wirken prägt die Stiftung bis heute.

Das Stiftungsteam möchte mit diesem Tag nicht nur an das Lebenswerk des Gründers erinnern, sondern vor allem seine Begeisterung für historische BMW-Motorräder weitertragen. Besucherinnen und Besucher erwartet eine eindrucksvolle Sammlung liebevoll restaurierter Maschinen, spannende Einblicke in die Geschichte der Marke sowie persönliche Gespräche mit dem engagierten Team vor Ort.

„Wir freuen uns sehr auf zahlreiche motorradbegeisterte Gäste, interessante Gespräche und einen lebendigen Austausch“, betont das Stiftungsteam. Der Tag der offenen Tür bietet Gelegenheit, die Ausstellung in entspannter Atmosphäre kennenzulernen und gemeinsam die Faszination klassischer Zweiräder zu erleben.

Der Eintritt ist frei. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Veranstaltungsdetails:

Tag der offenen Tür

Immer am letzten Samstag im Mai sowie am Tag der Deutschen Einheit

10:00 – 15:00 Uhr

BMW-Ausstellung in Erndtebrück

Grimbachstraße 34

57339 Erndtebrück