VdK Burbach blickt auf aktives Jahr zurück: Ehrungen und Abschiede im Fokus

(wS/vdk) Burbach 01.03.2026 | Zur diesjährigen Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Burbach versammelten sich zahlreiche Mitglieder, um auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurückzublicken und langjährige Weggefährten zu würdigen.

Der Vorsitzende Andreas Schweitzer legte in seinem Tätigkeitsbericht dar, wie der Ortsverband auch im vergangenen Jahr die soziale Teilhabe und Unterstützung vor Ort gestärkt hat. Als Gast des Kreisverbandes bereicherte Katharina Batz die Versammlung: Neben herzlichen Grußworten gab sie wertvolle Einblicke in aktuelle sozialpolitische Themen.



Ein Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung verdienter Mitglieder. Insgesamt wurden 34 Personen für 10 jährige sowie 21 Mitglieder für stolze 25-jährige Treue zum Sozialverband ausgezeichnet. Nach der Überreichung der Urkunden und Ehrenzeichen wurden im Rahmen der Veranstaltung auch zwei langjährige Mitglieder aus dem Vorstand verabschiedet. Gerhard Heinz legte sein Amt als Kassenprüfer nieder, dass er seit 2013 mit großer Sorgfalt ausgeübt hatte.

Ruth Suchowski prägte die Vereinsarbeit im Vorstand bereits seit 2004 maßgeblich mit und wurde nach beeindruckenden 21 Jahren als Ortsbetreuerin verabschiedet.

In einem Ausblick für 2026 wurden die geplanten Veranstaltungen und Ausflugsfahrten vorgestellt. Zum Ende der Jahreshauptversammlung bedankte sich der Vorstand nochmals bei allen Geehrten und den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz im Sinne der Solidargemeinschaft.

Foto: VdK-Burbach















