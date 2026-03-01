Firat Pizza in Kreuztal: Wo echte Holzofen-Tradition auf herzhafte Vielfalt trifft

(wS/red) Kreuztal 01.03.2026 | ANZEIGE | Wer in Kreuztal richtig gut essen möchte, kommt an der Siegener Straße 11 nicht vorbei. Firat ist die Adresse für alle, die Wert auf ehrliches Handwerk und frische Zubereitung legen. Das Besondere hier: Die Pizza kommt direkt aus dem echten Holzofen.

Schon beim Betreten des Ladens bemerkt man den Unterschied. Der Duft von glühendem Holz und frisch gebackenem Teig liegt in der Luft. Während viele auf moderne Elektroöfen setzen, vertraut man bei Firat auf die traditionelle Hitze der Flammen – und das schmeckt man bei jedem Bissen.

Knusprig, saftig, lecker

Die Speisekarte bietet eine riesige Auswahl für den großen und kleinen Hunger. Ob für die kurze Mittagspause oder den gemütlichen Abend zu Hause, hier ist für jeden etwas dabei.

Ein kleiner Auszug aus der Karte:

Aus dem Holzofen: Die Pizza Firat mit Thunfisch, Kirschtomaten, Peperoni und Oliven für 13,00 € .

Die Pizza Firat mit Thunfisch, Kirschtomaten, Peperoni und Oliven für . Drehspieß-Spezialitäten: Der klassische Drehspieß Kebap im frischen Fladenbrot für 7,70 € oder der Drehspieß Teller Spezial mit Weichkäse, Pommes und Salat für 12,50 € .

Der klassische Drehspieß Kebap im frischen Fladenbrot für oder der Drehspieß Teller Spezial mit Weichkäse, Pommes und Salat für . Türkische Pizza: Frisch zubereitetes Lahmacun mit Drehspießfleisch, Salat und Tzatziki für 9,00 € .

Frisch zubereitetes Lahmacun mit Drehspießfleisch, Salat und Tzatziki für . Schnitzel-Gerichte: Saftige Putenschnitzel wie das Jägerschnitzel mit Pommes (oder Kroketten) und Salat für 12,00 € .

Saftige Putenschnitzel wie das Jägerschnitzel mit Pommes (oder Kroketten) und Salat für . Snacks & Burger: Ein herzhafter Cheeseburger für 8,00 € oder Chicken Nuggets für den schnellen Hunger.

Spar-Angebote für die ganze Woche

Firat überzeugt nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch attraktive Tagesangebote:

Montags: Alle Nudelgerichte für nur 10 € .

Alle Nudelgerichte für nur . Mittwochs: Jede große Pizza für nur 10 € .

Jede große Pizza für nur . Donnerstags: Jedes Schnitzel für nur 11 €.

Wer lieber zu Hause genießt, nutzt den schnellen Lieferservice. Besonderes Extra: Ab einem Bestellwert von 40 € gibt es eine 1-Liter-Flasche Cola gratis dazu!

Kontakt & Service

FIRAT Pizza Kreuztal – Siegener Str. 11 – 57223 Kreuztal

Telefon: 02732 / 76 30 55

Öffnungszeiten:

Mo., Mi., Do.: 11:00 – 23:00 Uhr

11:00 – 23:00 Uhr Fr. – Sa.: 11:00 – 23:00 Uhr

11:00 – 23:00 Uhr So. & Feiertage: 12:00 – 23:00 Uhr

12:00 – 23:00 Uhr Dienstags Ruhetag

Lust auf eine echte Holzofenpizza oder einen saftigen Drehspieß? Rufen Sie an oder kommen Sie vorbei – das Team von Firat freut sich auf Sie!

