Verteilerkasten bei Unfall zerstört – Festnetzausfälle in Krombach

(wS/red) Kreuztal 01.03.2026 | ERSTMELDUNG | Nach einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Höhe der Hausnummer 230 ist es zu erheblichen Störungen im Festnetz- und Internetbereich gekommen. Ein Fahrzeug prallte gegen einen Verteilerkasten der Telekom, der dabei vollständig zerstört wurde.

Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilte, wurde der Verteilerkasten durch den Unfall so stark beschädigt, dass umfangreiche Reparaturarbeiten erforderlich sind. „Durch den Verkehrsunfall, der uns seit heute Nachmittag bekannt ist, wurde leider unser Verteilerkasten umgefahren und dabei vollständig zerstört“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die Schäden gehen nach Angaben der Telekom über das Gehäuse hinaus. Notwendig seien nun Tiefbaumaßnahmen sowie der Austausch des Verteilergehäuses und der Glasfaserleitung bis hin zum Hauptglasfaserkabel. Man arbeite mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Versorgung. Einen konkreten Termin für die vollständige Entstörung könne derzeit jedoch noch nicht genannt werden.

Betroffene Kundinnen und Kunden werden gebeten, ihre Störung aktiv zu melden. Dies sei im Telekom-Shop vor Ort, online über die Hilfeseite des Unternehmens oder telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0800 330 1000 möglich. Nur so könne eine schnelle individuelle Unterstützung erfolgen.

Mit Kunden, die eine Störung gemeldet haben, stehe man bereits in Kontakt, so das Unternehmen weiter. Diese würden über den aktuellen Stand informiert. Um die Erreichbarkeit während des Festnetzausfalls sicherzustellen, biete die Telekom verschiedene Ersatzlösungen an. Dazu zählen unter anderem eine kostenfreie Anrufweiterschaltung auf ein Mobiltelefon oder den Anschluss von Angehörigen, zusätzliches Datenvolumen sowie in Einzelfällen ein Notfallhandy.

Wie lange die Einschränkungen in Kreuztal-Krombach andauern werden, ist derzeit noch unklar. Weitere Informationen folgen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de