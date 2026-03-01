Langenholdinghausen zwischen 1945 und 1966: Rückblick in Bildern

(wS/khn) Siegen-Langenholdinghausen 01.03.2026 | Im Frühjahr 1945 war der Krieg für Langenholdinghausen beendet. Dennoch prägten Trauer um die Gefallenen, die Ungewissheit über das Schicksal Vermisster, Wohnraummangel und Versorgungsengpässe weiterhin den Alltag im Dorf. Erst in den folgenden Jahren setzte ein spürbarer Wandel ein: Neue Häuser entstanden, das Vereinsleben wurde wieder aufgenommen, die wirtschaftliche Lage verbesserte sich, und die damals noch eigenständige Gemeinde entwickelte neue Aktivitäten.

Mit dieser Entwicklung zwischen 1945 und 1966 befasst sich ein Vortrag unter dem Titel „Aufbruch in eine neue Zeit“. Die Veranstaltung bietet anhand zahlreicher Bilddokumente einen Überblick über die örtlichen Verhältnisse in der Nachkriegszeit und während der Jahre des wirtschaftlichen Aufschwungs.

Der Vortrag findet am Freitag, 13. März 2026, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus am Altenberg statt. Veranstalter sind der Arbeitskreis Dorferneuerung und Dorfgeschichte Langenholdinghausen sowie der Verein Dorfgemeinschaftshaus Hollekusse e. V.

Der Eintritt ist frei.

Der Wohnraummangel der Nachkriegszeit führte auch in Langenholdinghausen zu reger Bautätigkeit. Das Foto zeigt die Anfang der 1950er Jahre entstehende Siedlung am „Mühlenberg“.