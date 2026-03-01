„Viva la libertad“: FDP-Kreisverband setzt auf frische Köpfe und erfahrene Kräfte

(wS/red/fdp) Siegen 01.03.2026 | Der Kreisverband der Freien Demokraten in Siegen-Wittgenstein hat auf seinem turnusmäßigen Wahlparteitag personelle Kontinuität mit einer sichtbaren Verjüngung verbunden. Der 34 Jahre alte Vorsitzende Dr. Andreas Weigel wurde in seinem Amt bestätigt und tritt damit seine zweite Amtszeit an. Der Parteitag fand im „Haus der Siegerländer Wirtschaft“ statt. Der Veranstaltungsort gilt den Liberalen als Ausdruck ihrer besonderen Nähe zu Mittelstand und Handwerk in Südwestfalen.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Guido Müller (52) aus Siegen sowie Simone Neuser (46) aus Wilnsdorf gewählt. Müller gehört dem Kreisvorstand bereits seit 1998 an und ist zugleich Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Neuser war bislang Schriftführerin. Nicht mehr zur Wiederwahl trat nach 20 Jahren Vorstandsarbeit Peter Hanke an. Er begründete seinen Schritt mit persönlichen Motiven und dem Wunsch nach mehr Zeit im Ruhestand. Hanke bleibt der Partei als Kreistagsabgeordneter erhalten. Der Parteitag würdigte sein Engagement mit stehendem Beifall.

Weigel verwies in seinem Geschäftsbericht darauf, dass der Vorstand im vergangenen Jahr mehr als 100 Termine koordiniert und organisiert habe.

Im Amt bestätigt wurden außerdem Carsten Weiand aus Erndtebrück als Schatzmeister sowie Torsten Freda aus Freudenberg für den Bereich Organisation. Neu in den Vorstand gewählt wurden Prof. Stefan Kutzner (Siegen), zuständig für Programmatik, Oliver Idem (Hilchenbach) als Schriftführer sowie die 18-jährige Lara Peuthert (Siegen) für den Bereich Social Media. Der Schüler Louis Schneider (Bad Laasphe) vertritt künftig die Jungen Liberalen im Vorstand. Nach Angaben des Kreisverbands nahmen zahlreiche neue Mitglieder erstmals an einem Kreisparteitag teil.

Der Parteitag zog eine positive Bilanz der zurückliegenden Kommunalwahl und betonte die stabile Verankerung in den Kommunen, obwohl die Bundestagswahl für die Partei mit Verlusten verbunden war.

Inhaltlich verabschiedeten die Delegierten einen umfassenden Antrag unter dem Titel „Afuera! Gegen zu viel Bürokratie und Staat“. Darin fordert der Kreisverband unter anderem ein Steuersystem mit vier Hebesätzen, die Abschaffung der Grunderwerbsteuer beim Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums sowie eine vollständige steuerliche Anrechnung von Handwerksleistungen am eigenen Zuhause. Bauanträge sollen beschleunigt, Verwaltungsverfahren digitalisiert und effizienter gestaltet werden. Zudem spricht sich der Kreisverband für die Abschaffung der Erbschaftsteuer aus. Der Antrag soll in den Kreisvorstand eingebracht und als Vorschlag unter anderem für das Landeswahlprogramm zur kommenden Landtagswahl vorbereitet werden.

Mit Blick auf die wirtschaftliche Lage äußerte die Kreispartei Kritik an der Bundesregierung. Angesichts hoher Insolvenzzahlen und steigender Arbeitslosigkeit sei eine wirtschaftspolitische Kurskorrektur erforderlich, hieß es. Wachstum entstehe nur, wenn Bürgern und Unternehmen mehr finanzieller Spielraum und weniger staatliche Vorgaben gewährt würden.

In weiteren Anträgen sprachen sich die Delegierten für erweiterte Informationsmöglichkeiten zur Organspende sowie für eine Befreiung von der Hundesteuer aus, sofern Tiere aus einem Tierheim aufgenommen werden.

Überschattet wurde der Parteitag von mehreren Todesfällen langjähriger Mitglieder. In diesem Jahr verstarben Wolfgang Völker (75) und Günther Hirschhäuser (91) aus Bad Berleburg. Zudem nahm der Kreisverband Abschied von Alexander Tschoeltsch, der im Alter von 57 Jahren verstarb. Die Parteiführung würdigte das Engagement der Verstorbenen und erinnerte an ihre Verdienste für die liberale Politik im Kreis.

Mitglieder des neu gewählten Kreisvorstands der FDP Siegen-Wittgenstein nach dem Wahlparteitag.

Foto: FDP Siegen-Wittgenstein