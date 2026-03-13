Kinderrechte stärken: Aktionstag für Bewegung, Mitbestimmung und Fairness

(wS/ksw) Siegen 14.03.2026 | Kinderrechte sind eine wesentliche Grundlage für ein gelingendes Aufwachsen in einer demokratischen, vielfältigen und respektvollen Gesellschaft. Sie umfassen unter anderem das Recht auf Schutz, Beteiligung, Gleichbehandlung sowie auf Spiel und Freizeit. Der organisierte Sport und das Vereinswesen bieten hierfür einen besonders geeigneten Rahmen, da hier Werte wie Fairness, Respekt und Verantwortung aktiv vermittelt und gelebt werden. Sportvereine übernehmen damit eine wichtige Funktion als Schutz- und Entwicklungsräume für Kinder.

Aus diesem Grund laden der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein in Kooperation mit dem TuS Hilchenbach und mit Unterstützung des Kreises Siegen-Wittgenstein ganz herzlich zum Aktionstag „Spiel, Spaß & Stärke – Kinderrechte in Bewegung“ am 22. März 2026 von 12 – 17 Uhr ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren sowie an deren Eltern und Begleitpersonen. Die Kinder erwartet ein vielfältiges Angebot an Bewegungs- und Kreativstationen, an denen sie ihre Stärken entdecken und sich frei entfalten können.

Für eine entspannte Atmosphäre sorgen Kaffee und Waffeln sowie niedrigschwellige Informationen zu Kinderrechten für Groß und Klein.

Der Aktionstag kommt bewusst ohne Vorträge aus. Kinderrechte werden spielerisch und in Bewegung vermittelt – Lernen passiert hier ganz nebenbei.

„Unser Ziel ist es, Kinder zu stärken und das Thema Kinderrechte über den Aktionstag hinaus in Hilchenbach sichtbar zu machen“, so Vanessa Bierbrauer, Fachreferentin für Prävention von interpersoneller Gewalt beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein.

Der Tag leistet damit einen Beitrag zur Prävention, zur Stärkung von Kindern sowie zur Förderung eines respektvollen und demokratischen Miteinanders.