Wandern für andere – Siegerländer Solidaritätsmarsch: Entwicklungshilfe konkret, denn Bildung schafft Zukunft

(wS/ew) Siegen 13.03.2026 | Am Sonntag, 22. März, ist es wieder soweit. Der Eine-Welt-Kreis Siegen lädt zu seiner großem jährlichen Aktion, dem Siegerländer Solidaritätsmarsch ein. Nach einem Familien- Gottesdienst um 10:30 Uhr in der Namen Jesu Kirche in Dreis-Tiefenbach können sich die Wanderer im Franziskushaus unterhalb der Kirche auf der anderen Straßenseite auf die Wanderung vorbereiten und auch ihre Spenden schon abgeben. Gut gestärkt werden sie sich um 13:00 Uhr vom Kirchplatz aus auf die Routen von 5, 10 oder 15 km rund um Dreis-Tiefenbach begeben.

Sie wandern für die anderen, für die Benachteiligten in dieser Welt. Sie wissen, dass diese Welt Gerechtigkeit und Frieden braucht. Beides kommt nicht von allein daher. Man muss schon aufstehen, sich bewegen und ein Zeichen setzen: „Solidarität geht“!



Alle erhalten einen Wanderplan mit genauer Wegbeschreibung und die Routen sind durch den Eine-Welt-Kreis gut gekennzeichnet.

Der Bürgermeister von Netphen Marco Müller als Schirmherr und Dechant Karl-Hans Köhle werden das Startband um 13:00 Uhr durchschneiden. Beide werden sicher das ehrenamtliche Engagement hervorheben, denn der Marsch findet schon zum 29. Mal statt und die damit zusammenhängende entwicklungspolitische Aufgabenstellung der beteiligten Ortsgemeinden besteht schon seit 1972, seit 54 Jahren. Damals gab die alte Ortsgemeinde St. Joseph, Weidenau, das Vorbild.



Und so ist aus einem kleineren regionalen Krankenhaus 1972 in Canindé im Nordosten Brasiliens inzwischen ein großes Regionalkrankenhaus geworden, die den Namen des damaligen Projektpartners, Pater Lucas Dolle aus Meschede, trägt: Policlinica Frei Lucas Dolle .

Der Eine-Welt-Kreis kann mehrere solcher „Leuchtturmprojekte“ vorweisen.

In diesem Jahr liegt aber der Fokus auf unserem Bildungsprojekt Vozama in Madagaskar.

Ein Projekt mit Vor- und Grundschulen, das einige Mitglieder im Februar 2025 besucht haben. Sie haben die Qualität der Arbeit vor Ort gesehen, sie haben die Organisatoren kennen gelernt und, wenn Kinder gut lernen, entwickelt sich das ganze Dorf gleich mit. Der Kreis hat 2023 ein dreiklassige Vorschule dort finanziert, dabei muss das ganze Dorf mithelfen. Das ist Hilfe zur Selbsthilfe. Daneben steht aktuell vor allem das Projekt des Eine-Welt-Kreises in der Ukraine im Fokus. Die Menschen dort brauchen ganz dringend unsere Hilfe.



Nach der Wanderung geht es zurück ins Gemeindehaus und man kann sich bei Kaffee und Kuchen stärken. Eine große Schar von emsigen Helfern/-innen sorgt dafür, dass die Tische immer gut gefüllt sind. Vor Ort erfahren die Teilnehmer auch weitere Details zu den Projekten. Der Eine-Welt-Kreis hofft wieder auf ein gutes Ergebnis und auch die Aktion Misereor, Aachen wird sich freuen, denn der Erlös geht über Misereor direkt in die Projekte.

Foto: Eine-Welt-Kreis Siegen