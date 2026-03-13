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Beweglich bleiben: LandFrauen informierten sich über Arthrose und Arthritis

13. März 20267
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(wS/lf) Kreuztal 13.03.2026 | Am Freitag, den 13. März 2026, folgten knapp 30 LandFrauen und interessierte Gäste der Einladung in die neuen Räumlichkeiten der Mobilen Pflege Münker im Tageshaus „Mittendrin“. Im Fokus stand ein Thema, das viele bewegt: die Gesundheit der Gelenke.

Expertentipps für den Alltag

Die Referentin Lore Werwei, Physiotherapeutin aus Dillenburg und angehende Osteopathin, beleuchtete in ihrem kurzweiligen Vortrag die Unterschiede zwischen Arthrose und Arthritis. Neben medizinischen Hintergründen lag der Schwerpunkt vor allem auf der Prävention.

Das Highlight für die Teilnehmerinnen: Der theoretische Teil wurde immer wieder durch praktische Übungen aufgelockert. Diese speziellen Handgriffe und Bewegungen ließen sich mühelos in den Alltag integrieren und sorgten direkt vor Ort für eine spürbare Vitalisierung. Im Anschluss nutzten die Damen die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen, die von der Expertin fachkundig beantwortet wurden.

Ausblick auf kommende Termine

Die LandFrauen Kreuztal haben für das Frühjahr bereits weitere spannende Programmpunkte geplant:

  • 11. April 2026: KreislandFrauentag im Bürgerhaus Müsen.
  • 16. April 2026: Vortrag der Verbraucherzentrale zum Thema „Verbraucherfallen“ in Kreuztal.

Anmeldungen und Informationen: Interessierte können sich gerne per E-Mail unter landfrauen-kreuztal@web.de melden.

Fotos: LandFrauen Ortsverband Kreuztal / Freudenberg

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