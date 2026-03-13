Reparieren statt Wegwerfen: Repair Café lädt in das Fab Lab ein

(wS/kr) Siegen 13.03.2026 | In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Umweltschutz immer mehr an Bedeutung gewinnen, setzen ALTERAktiv und das Fab Lab der Universität Siegen ein deutliches Zeichen gegen den Konsumwahn. Am Samstag, den 21. März 2026, öffnen sich von 13:00 bis 16:30 Uhr (Annahmeschluss 16:00 Uhr) wieder die Türen für das beliebte Repair Café in der Sandstraße 26.

Gemeinsam gegen die Wegwerfmentalität

Das Konzept ist so simpel wie effektiv: Menschen bringen ihre defekten Lieblingsstücke von zu Hause mit und machen sich gemeinsam mit ehrenamtlichen Experten an die Arbeit. Ob Kleidung, Möbel, Spielzeug oder elektrische Kleingeräte – vor Ort stehen Werkzeuge, Materialien und fachkundige Hilfe von Elektrikern, Schneiderinnen und versierten Schraubern bereit.

„Reparieren ist bei vielen leider aus der Mode gekommen“, so die Veranstalter. Das Repair Café möchte das ändern und einen wertvollen Wissensaustausch fördern. So werden Ressourcen geschont, CO2-Emissionen verringert und die Wertschätzung für Gegenstände neu belebt. Wer nichts zu reparieren hat, ist dennoch willkommen: Bei Kaffee und Kuchen lässt sich die Wartezeit verkürzen oder anderen bei der Instandsetzung über die Schulter schauen.

Wichtige Hinweise für Besucher

Das Repair Café findet regelmäßig an jedem dritten Samstag im Monat statt. Zu beachten ist jedoch, dass bestimmte Gegenstände aus Kapazitätsgründen nicht repariert werden können. Dazu zählen:

Elektrogroßgeräte (Waschmaschinen, Kühlschränke etc.)

Fernseher und Kaffeevollautomaten

Benzinbetriebene Geräte

Anreise und Erreichbarkeit

Das Fab Lab befindet sich in der Sandstraße 26. Der Eingang liegt in einer Unterführung, die von der Hauptstraße abgeht, im ersten Obergeschoss (Aufzug vorhanden). Für die Anreise mit dem ÖPNV werden die Haltestellen Kölner Tor, Hindenburgbrücke oder Siegen ZOB empfohlen. Autofahrer sollten das Parkhaus „Reichwalds Ecke“ nutzen, da direkt am Labor keine Besucherparkplätze zur Verfügung stehen.

Verstärkung gesucht

Das Repair Café Siegen lebt vom Ehrenamt und sucht ständig engagierte „Schrauberinnen und Schrauber“, die ihr Wissen teilen möchten. Interessierte können sich bei Klaus Reifenrath unter der Telefonnummer 0171-8821420 oder per E-Mail an repair.cafe.siegen@gmail.com melden. Weitere Informationen finden sich zudem auf www.fablab-siegen.de und www.krsiegen.de.

Fotos: Klaus Reifenrath







