Baustellen sorgen für Verkehrsbehinderungen in Siegen

(wS/si) Siegen 13.03.2026 | In der kommenden Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer in mehreren Stadtteilen von Siegen auf Einschränkungen einstellen. Grund dafür sind verschiedene Bau- und Sanierungsarbeiten, die teilweise zu Fahrbahnsperrungen, Umleitungen oder eingeengten Fahrspuren führen.

Besonders betroffen ist die Oberschelder Straße im Stadtteil Gosenbach, wo in Höhe der Hausnummer 32 eine halbseitige Fahrbahnsperrung eingerichtet ist. Auf einer Länge von rund 30 Metern werden dort Sanierungsarbeiten an einer Stützmauer durchgeführt.

Auch in Seelbach kommt es auf der Freudenberger Straße zu Einschränkungen. In Höhe des Seelbacher Weihers wird die Fahrbahn eingeengt, da dort eine neue Zufahrt gebaut wird. Die Maßnahme läuft bereits seit September 2023 und hat weiterhin Auswirkungen auf den Verkehr.

Eine längerfristige Baustelle befindet sich zudem an der Talbrücke Achenbach. Dort wurde bereits im Juli 2024 eine neue Verkehrsführung eingerichtet. In Fahrtrichtung Autobahn steht seitdem nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis zum Jahr 2027 dauern.

In Weidenau wird derzeit der letzte Bauabschnitt der Kanalbauarbeiten durchgeführt. Die Bismarckstraße ist deshalb seit November 2025 vollständig gesperrt. Eine Umleitung über die Poststraße ist eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen bis zum 10. April 2026 abgeschlossen sein.

Seit dem 11. März 2026 ist außerdem der Fuß- und Radweg An der Alche / Freudenberger Straße aufgrund starker Schäden an der Oberfläche gesperrt. Fußgänger und Radfahrer werden über die Freudenberger Straße und eine Fußgängerbrücke umgeleitet. Die Sperrung soll voraussichtlich bis Ende März dauern.

Weitere Verkehrsänderungen gibt es an der Marienborner Straße / Hessische Straße, wo wegen des Glasfaserausbaus eine halbseitige Sperrung eingerichtet wurde. Eine temporäre Ampelanlage regelt dort den Verkehr bis Mitte April.

Kurzfristige Einschränkungen sind zudem Ende März an der HTS-Anschlussstelle Hammerhütte (City-Galerie) geplant. Dort wird die Lärmschutzwand instandgesetzt, weshalb zeitweise ein Fahrstreifen der Abfahrt gesperrt wird.

Darüber hinaus kündigt die Stadt eine nächtliche Vollsperrung des Bühltunnels auf der B62 an. Wegen Wartungsarbeiten bleibt der Tunnel vom 21. April, 20 Uhr, bis zum 22. April, 5 Uhr, geschlossen. Eine Umleitung über Eiserfeld wird eingerichtet.

Die Stadt Siegen bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und empfiehlt, mehr Zeit für Fahrten einzuplanen sowie die ausgeschilderten Umleitungen zu nutzen.

Übersicht:

Stadtteil Straße / Ort Maßnahme Beginn Ende Siegen-Gosenbach Oberschelder Straße Halbseitige Fahrbahnsperrung wegen Sanierung einer Stützmauer 31.03.2021 Offen Siegen-Seelbach Freudenberger Straße Fahrspureinengung wegen Neubau einer Zufahrt 04.09.2023 Offen Siegen-Achenbach Talbrücke Achenbach Neue Verkehrsführung, rechte Fahrspur Richtung Autobahn gesperrt 03.07.2024 voraussichtlich 2027 Siegen-Weidenau Bismarckstraße / In der Herrenwiese Vollsperrung der Bismarckstraße wegen Kanalbauarbeiten, Umleitung über Poststraße 10.11.2025 10.04.2026 Siegen An der Alche / Freudenberger Straße Vollsperrung des Fuß- und Radwegs wegen beschädigter Oberfläche 11.03.2026 Ende März 2026 Siegen Marienborner Straße / Hessische Straße Halbseitige Sperrung wegen Glasfaserausbau, Ampelregelung 12.03.2026 16.04.2026 Siegen B 54 / HTS-Anschlussstelle Hammerhütte Teilweise Sperrung der Abfahrt wegen Reparatur der Lärmschutzwand 30.03.2026 (7:00) 02.04.2026 (18:00) Siegen-Niederschelden B 62 / HTS – Bühltunnel Vollsperrung wegen Wartungsarbeiten, Umleitung über Eiserfeld 21.04.2026 (20:00) 22.04.2026 (5:00)

Symbolbild