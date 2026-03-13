TV Kreuztal zieht Bilanz: Stabiler Mitgliederstand und personelle Wechsel im Vorstand

(wS/tv) Kreuztal 13.03.2026 | Zur diesjährigen Mitgliederversammlung des TV Kreuztal von 1888 begrüßte der geschäftsführende Vorsitzende Thorsten Schulz 37 Mitglieder. Besonders willkommen hieß er die Ehrenmitglieder Marita Hackler, Paul-Günter Hoffmann und Friedrich Hofmann. Zu Beginn gedachte die Versammlung der verstorbenen Vereinsmitglieder.

In seinem Bericht dankte Schulz mehr als 50 Helfern, Übungsleitern, Trainern, Fachwarten und Sponsoren für ihr Engagement. Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 1071 und bestätigt nach seinen Worten die gute Arbeit im Verein. Ein besonderer Dank ging auch an Katrin Schulz für die zuverlässige Mitgliederverwaltung.

Rückblickend erinnerte der Vorsitzende an zahlreiche Veranstaltungen im Jahr 2025. Dazu gehörten unter anderem regelmäßige Wanderungen, ein Trainingslager in Hachen, die Veranstaltung „Paulis Pinte“, Aktivitäten des Teams 60+, das Sommercamp der Jugend sowie der Ehrungstag und die Turnshow. Im Rahmen der Turnshow wurden Simone Jacob und Silke Pilz nach langjähriger Tätigkeit als Übungsleiterinnen im Bereich TGW/TGM verabschiedet.

Die Tischtennisabteilung wird ihr 50-jähriges Bestehen am kommenden 25. April mit Vereinsmeisterschaften und anschließendem Beisammensein feiern. Auch die traditionelle Adventsfeier für Senioren sowie der Jahresabschluss der Jugend fanden wieder großen Anklang. Schulz lobte besonders die engagierte Jugendarbeit, die angesichts sich wandelnder Interessen junger Menschen immer wieder neue Ideen erfordere.

Im Bereich Kinder- und Jugendturnen wurde eine neue Jungenturngruppe eingerichtet, die von Claudia Appenzeller und Mira Caotarani geleitet wird. Sie schließt eine Lücke zwischen dem Eltern-Kind-Turnen und den Gruppen für ältere Jungen. Insgesamt sei die Nachfrage im Kinder- und Jugendbereich sehr groß, sodass in einigen Gruppen bereits Aufnahmestopps bestehen.

Frank Wurmbach zeigte sich als Beauftragter für Spiele mit der Entwicklung in den Abteilungen Tischtennis, Badminton und Volleyball zufrieden. Im Turnbereich berichtete Simone Nitschke von zahlreichen Wettkämpfen und teilweise langen Wartelisten. In der Leichtathletik gibt es derzeit keine aktive Gruppe mehr.

Kassenwartin Sonja Böcking stellte den Kassenbericht für das Jahr 2025 vor. Die Kassenprüfer bestätigten eine ordnungsgemäße Führung der Finanzen, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde. Eine Anpassung der Mitgliedsbeiträge ist für das Jahr 2026 nicht vorgesehen. Auch der Haushaltsplan wurde einstimmig verabschiedet. Geplant ist unter anderem die mögliche Sanierung des Vereinsheimdaches, für die Fördermittel beantragt werden sollen.

Bei den Wahlen wurde Thorsten Schulz als geschäftsführender Vorsitzender wiedergewählt. Neue Oberturnwartin ist Simone Nitschke. Annette Heinrich wurde als Schriftwartin sowie als stellvertretende Kassenwartin bestätigt. Dennis Bäumer übernimmt künftig das Amt des Beisitzers. Zur neuen Kassenwartin wurde Jacqueline Dobak gewählt. Als Kassenprüfer wurde Uwe Röcher bestimmt.

Zum Abschluss wurden der langjährige Oberturnwart Rainer Schmidt, der sein Amt 12 Jahre innehatte, sowie Kassenwartin Sonja Böcking nach 26-jähriger Tätigkeit verabschiedet. Beide hätten über viele Jahre hinweg mit großem Engagement zur Vereinsarbeit beigetragen, betonte Schulz.

Für die Zukunft kündigte der Vorstand unter anderem eine Klausurtagung zur Weiterentwicklung des Vereins sowie die Erarbeitung eines Schutzkonzeptes an. Zudem soll ein Erste-Hilfe-Kurs für Übungsleiter angeboten werden.

Fotos: TV Kreuztal