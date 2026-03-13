Herkules Group aus Siegen macht sich für die Klinik am „Stilling“ stark

(wS/dia) Siegen 13.03.2026 | Mit einer außergewöhnlichen Spende hat die Herkules Group mit Hauptsitz in Kaan-

Marienborn die Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin, Perinatalzentrum Level I am Diakonie Klinikum Jung-Stilling bedacht: Das Unternehmen nahm mehr als 3000 Euro in die Hand, um die Kreißsäle mit bequemen Stühlen für die Begleitpersonen der werdenden Mütter auszustatten.

„Die Stühle sind edel, chic und richtig bequem. Wir freuen uns sehr“, bedankte sich Chefärztin Dr. Flutura Dede bei der Übergabe.

An die Wichernstraße geliefert wurden die Stühle von Kristina Köhler, Assistentin der Geschäftsführung, sowie Viviana Voss-Thoma. Die Ehefrau des Vorsitzenden der Geschäftsführung Maximilian Thoma hatte erst vor wenigen Monaten im „Stilling“-Kreißsaal entbunden: „Und mit unserer Spende möchten wir Danke sagen, für die Rundum Betreuung und das tolle Team.“ Die weißen, gut gepolsterten Sitzmöbel werden nun in den Kreißsälen verteilt, um unter anderem den werdenden Papas die Wartezeit auf das Baby so angenehm wie möglich zu gestalten.

Über die Spende der Herkules Group – überreicht von Viviana Voss-Thoma (sitzend rechts) und Kristina Köhler (Mitte) – freuten sich (von links) Chefärztin Dr. Flutura Dede, Chefsekretärin Melanie Gottwald und Hebammenleitung Bianka Bienerth.















