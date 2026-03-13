Frühjahrskonzert des Gesangvereins Einigkeit Herzhausen am Samstag, 21. März

(wS/red) Netphen 13.03.2026 | Der Gesangverein Einigkeit Herzhausen lädt am Samstag, 21. März, zu einem stimmungsvollen Frühjahrskonzert in die Turnhalle nach Dreistiefenbach ein. Konzertbeginn ist um 19:00 Uhr. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher musikalischer Abend mit Chormusik und Instrumentalbeiträgen aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen – passend zur Jahreszeit präsentiert als bunter musikalischer Blumenstrauß.

Der Verein wird mit seinen beiden erfolgreichen Chören vertreten sein. Der Männerchor Einigkeit Herzhausen mit derzeit 28 Sängern aller Altersgruppen steht unter der Leitung von Moritz Schönauer und trägt stolz den Prädikatstitel „Meisterchor des Chorverbandes NRW“. Ebenfalls auftreten wird der Frauenchor Einigkeit Herzhausen, der von Christine Uhl geleitet wird. Auch dieser Chor ist Träger des Titels „Meisterchor des Chorverbandes NRW“ und nimmt damit eine besondere Stellung ein: Er ist derzeit der einzige Frauenchor im Kreis Siegen-Wittgenstein, der diesen Titel trägt.

Als weitere Gäste bereichern der junge Frauenchor Chorazon mit rund 25 Sängerinnen, ebenfalls unter der Leitung von Moritz Schönauer, sowie das Klaviertrio „Dolice“ mit Piano, Cello und Violine das Konzertprogramm.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends wird die Uraufführung des Stücks „Parting Glass“ sein. Das Werk wurde von Chorleiter Moritz Schönauer für gemischte Chöre arrangiert und bei einem landesweiten Kompositionswettbewerb ausgezeichnet. Zum großen Finale des Konzerts werden der Männerchor, der Frauenchor und der junge Frauenchor Chorazon dieses Stück gemeinsam erstmals aufführen.

Im Anschluss an das Konzert ist eine After-Show-Party geplant, zu der alle Gäste herzlich eingeladen sind. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Der Vorverkauf ist bereits gut angelaufen. Karten sind weiterhin bei allen Aktiven des Vereins erhältlich. Zudem wird am Veranstaltungstag ab 18:00 Uhr eine Abendkasse geöffnet sein.

Der Gesangverein Einigkeit Herzhausen freut sich auf zahlreiche Besucher und lädt alle Musik- und Chorfreunde herzlich ein, einen abwechslungsreichen Konzertabend zu erleben und damit zugleich das ehrenamtliche Engagement der Chöre zu unterstützen.







