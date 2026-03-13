Aufstiegschancen für Fachkräfte: Industriemeister-Lehrgänge starten wieder am Berufskolleg Technik in Siegen

(wS/si) Siegen 13.03.2025 | Fachkräfte aus der Metall- und Fertigungstechnik, die den nächsten Karriereschritt gehen möchten, können sich jetzt wieder für die Industriemeister-Lehrgänge am Berufskolleg Technik des Kreises Siegen-Wittgenstein anmelden. Der nächste Kurs zur Ausbildereignung (AdA) startet im Juni 2026, das anschließende Modul „Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ beginnt im Dezember 2026.

Das berufsbegleitende Weiterbildungsangebot richtet sich an Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die künftig Führungsaufgaben in Industriebetrieben übernehmen möchten. Industriemeisterinnen und Industriemeister sind wichtige Bindeglieder zwischen Facharbeitern und Produktionsorganisation und übernehmen Verantwortung etwa bei der Planung, Organisation und Leitung von Arbeitsgruppen. In NRW und anderen Bundesländern befähigt ein Meisterbrief seit 2010 außerdem zu einem Studium – auch ohne Abitur.

Die Industriemeisterschule am Berufskolleg Technik verfügt über mehr als siebzig Jahre Erfahrung in der Vorbereitung auf die Prüfung zum „Geprüften Industriemeister – Fachrichtung Metall“. In dieser Zeit haben mehrere tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfolgreich ihren Abschluss erreicht.

Die Weiterbildung ist so aufgebaut, dass sie parallel zur Berufstätigkeit absolviert werden kann. Der Unterricht findet in der Regel an zwei Abenden pro Woche statt. Die Vorbereitung erfolgt in drei Modulen: „Ausbildereignung (AdA)“ (Vorbereitung auf den Ausbilderschein),

„Fachrichtungsübergreifende Basisqualifikationen“ (unter anderem Betriebswirtschaft, Organisation und naturwissenschaftliche Grundlagen) und „Handlungsspezifische Qualifikationen“ (mit Schwerpunkten in Technik, Organisation sowie Führung und Personal).

Zu den Unterrichtsinhalten gehören etwa Organisationsentwicklung, Kostenrechnung, Fertigungstechnik oder Personalführung. Darüber hinaus erwerben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Ausbilderschein und können ihre Kompetenzen etwa in einem zusätzlichen Roboterkurs erweitern.

Voraussetzung für die Teilnahme ist in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich Metalltechnik oder entsprechende Berufserfahrung. Die Prüfung selbst wird bundesweit von der Industrie- und Handelskammer durchgeführt.

Interessierte können sich bis zum Start des jeweiligen Moduls anmelden, sofern noch Plätze verfügbar sind. Weitere Informationen sowie das Anmeldeformular gibt es online unter www.berufskolleg-technik.de. Für Fragen rund um die Industriemeisterschule des Berufskolleg Technik steht Ihnen Angelika Beverungen zur Verfügung: angelika.beverungen@berufskolleg-technik.de, 0271 232 64 173