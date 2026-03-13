Stadtteilentwicklung Gosenbach: Kinder bauen „Eigenheime“ für Vögel

(wS/si) Siegen 13.02.2026 | Schrauben, Hämmern und für die Natur etwas Gutes tun: In Gosenbach haben am Samstag (7. März) 60 Kinder zusammen mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aus verschiedenen Vereinen Nistkästen für heimische Vogelarten gebaut. Die Mitmach-Aktion ist Teil der Stadtentwicklung zur Stärkung des sozialen und kulturellen Miteinanders in den Siegener Stadtteilen.



Zum Auftakt hörten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Vortrag von Naturfotograf und Umweltschützer Jonathan Fieber. Er erklärte den Mädchen und Jungen, warum Nistkästen für viele Vogelarten zunehmend wichtig sind und weshalb natürliche Brutplätze durch den Verlust alter Bäume, Hecken und Gebäudeöffnungen immer seltener werden.



Anschließend ging es an die praktische Arbeit: An fünf Stationen schraubten, hämmerten und montierten die Kinder unter Anleitung ihre eigenen „Vogel-Eigenheime“. Mit Unterstützung der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer entstanden so zahlreiche Nistkästen, die die kleinen Handwerkerinnen und Handwerker am Ende mit nach Hause nehmen durften. Dort können sie künftig einen geschützten Nistplatz bieten.

Ein buntes Rahmenprogramm sorgte zwischen den Bauabschnitten für Abwechslung. An mehreren Stationen konnten sich die Kinder schminken lassen oder sich an Waffeln, Hot Dogs und Getränken stärken.



„Die Idee zu dieser Aktion ist aus einer Online-Befragung von Bürgerinnen und Bürgern entstanden“, erklärt Lisa Peter, Projektleiterin Dorferneuerung und Stadtteilentwicklung bei der Stadt Siegen. „Gemeinsam mit den Vereinen in Gosenbach haben wir daraus ein Konzept entwickelt, in einer großen Gemeinschaftsaktion Nistkästen zu bauen.“

Der Heimat- und Verschönerungsverein Gosenbach, die Freiwilligen Feuerwehr und der Förderverein der Grundschule Gosenbach organisierten die Veranstaltung. Über 20 Freiwillige aus den Vereinen sowie einige Eltern unterstützten die Aktion vor Ort.





Wie baut man einen Nistkasten? Freiwillige Helfer erklären einen Bauabschnitt

Foto: Stadt Siegen















