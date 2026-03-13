Line-up komplett: „Motorjesus“ und fünf heimische Bands bei „Rock im Onnergrond“

(wS/ne) Neunkirchen 13.03.2026 | „Rock im Onnergrond“ steht für heimische Bands, handgemachte Musik, Engagement aus den Vereinen und ein friedliches Miteinander. Am 5. September ab 15 Uhr wird das Event auf dem PWS-Gelände in Struthütten zum dritten Mal veranstaltet. Dazu haben sich Sylvia P. Heinz, die Leiterin der Stabsstelle „Regionale Entwicklung“, und ihr Team durch etliche Songs verschiedenster Rockmusik-Stile gehört, Bands ausgewählt und beratschlagt, wie das Line-up nach dramaturgischen Gesichtspunkten am stimmigsten aussehen könnte.

„Angesichts der zahlreichen Bewerbungen und der guten Qualität der Bands, ist uns die Auswahl auch in diesem Jahr nicht leichtgefallen“, erklärt Sylvia P. Heinz.

Eine Veränderung gibt es im Vergleich zu den Vorjahren: „Mit „Motorjesus“ holen wir

erstmals einen bekannten Headliner nach Neunkirchen.“ Mit dieser Maßnahme soll die gut

besuchte Veranstaltung noch mehr Rock-, Metal- und Punk-Fans nach Neunkirchen ziehen.

„Und davon profitieren dann auch die Bands aus der Region“, ist sich das Orga-Team sicher.

Entschieden haben sich die Organisatoren für „me against piano“, eine Rockband, die

bereits vor mehr als 20 Jahren in Siegen gegründet wurde. Melodischen englischsprachigen

Punkrock liefern die „Dirtsheets“ aus Hilchenbach. „Miles2Fall“ aus Betzdorf gehen mit

groovenden Riffs und einer Mischung aus Metalcore und Crossover an den Start. Aus

Erndtebrück reisen „No Guidance“ an, die das Publikum mit Tech- und Skatepunk mitreißen

wollen. Die Lokalmatadore von „Booze Bug“ schicken sich bereits zum zweiten Mal an, mit

ihrem „Bug’n‘Roll“ und ihrer unvergleichlichen Bühnenpräsenz die Veranstaltung zu rocken.

„Motorjesus“ bilden das Finale des dritten „RiO“-Events. Die Band aus Mönchengladbach

verbindet kraftvollen Rock’n’Roll mit dem epischen Metal-Spirit der 1980er Jahre und packt

noch eine Prise Punk obenauf. Im vergangenen Jahr erschien das achte Studioalbum der

Band, die bereits mit Motörhead und Anthrax auf der Bühne stand.

Wenngleich die Musik die Hauptrolle bei „Rock im Onnergrond“ spielt – „ohne die

Unterstützung örtlicher Vereine, Sponsoren und der Firma PWS, die ihr Firmengelände

kostenlos zur Verfügung stellt, könnten wir die Veranstaltung nicht stemmen“, erklärt Sylvia

P. Heinz.

„Der Eintritt ist übrigens auch in diesem Jahr frei“, verrät das Orga-Team, das sich in den

nächsten Wochen mit dem Feintuning der Planung beschäftigen wird.



