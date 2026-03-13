News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Die Schönheit des Frühlings – Lyrik und Gespräch mit Siegener Malerdichter Olaf neopan Schwanke

13. März 20261
(wS/si) Siegen 13.03.2026 | Der bekannte und literaturpreisgekrönte Siegener Malerdichter Olaf neopan Schwanke führt in kurzweiligen Texten durch den Kalender. Klischees und Typisches werden angesprochen, aber auch widerlegt, es gilt, „das Schöne an Jahreszeiten“ herauszufinden.

Im Frühling stehen die Themen Liebe und Blühen im Vordergrund. Es werden Gedichte aus verschiedenen Epochen vorgestellt, von Barock über Romantik, Neue Sachlichkeit bis zur Gegenwart. Wer ein Lieblingsgedicht zum Frühling hat, kann dieses mitbringen und so die Lesung mitgestalten.

Zu diesem poetischen Abend lädt die Volkshochschule Siegen-Wittgenstein gemeinsam mit der Hilchenbacher Buchhandlung Bücher Buy Eva ein, die auch Veranstaltungsort sein wird (Markt 5, 57271 Hilchenbach). Die Veranstaltung findet am Montag, 19. März, um 19 Uhr statt und dauert rund 90 Minuten. Der Eintritt beträgt 7 Euro. Eine Anmeldung ist bis zum 16. März unter www.vhs-siegen-wittgenstein.de möglich.

Der bekannte und literaturpreisgekrönte Siegener Malerdichter Olaf neopan Schwanke führt in kurzweiligen Texten durch den Kalender. Foto: Olaf neopan Schwanke

