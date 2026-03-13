Partner für die Hilchenbacher Ferienspiele 2026 gesucht

(wS/hi) Hilchenbach 13.03.2026 | Sobald die ersten warmen Sonnenstrahlen den Frühling ankündigen, beginnt in Hilchenbach die Planung für die Sommerferien. Damit viele tolle Aktionen möglich werden, sucht das Kinder- und Jugendbüro engagierte Kooperationspartnerinnen und -partner, die Lust haben, das Programm vom 20. Juli bis 1. September mitzugestalten.



Ob kreative Workshops, sportliche Aktivitäten oder spannende Naturerlebnisse – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Willkommen sind alle Ideen, die Kindern, Jugendlichen oder Familien unvergessliche Ferienmomente ermöglichen.

Besonders schön wäre es, wenn die Angebote kostenfrei sind, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche dabei sein können. Einige Angebote sind auch schon auf dem Portal www.kjb-angebote.de eintragen.



Wer ein Angebot beisteuern möchte oder Fragen hat, wie man einen Zugang zum Onlineportal erhalten kann, meldet sich telefonisch unter 02733/288-124 oder per E-Mail an kjb-angebote@hilchenbach.de. Ab 16. März ist die neue Kollegin im Kinder- und Jugendbüro, Jessica Schmidt, für die Kommunikation zum Thema Ferienspiele zuständig und per E-Mail an j.schmidt@hilchenbach.de erreichbar.

„Über eine Rückmeldung bis Montag, 13. April, würden wir uns sehr freuen“, heißt es aus dem Kinder- und Jugendbüro.















