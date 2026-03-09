Musikkapelle Irmgarteichen feiert 30 Jahre Dirigat von Volker Ermert

(wS/mi) Netphen 09.03.2026 | Ein besonderer Anlass steht bei der Musikkapelle Irmgarteichen an: Am Samstag den 21. März 2026, feiert die Kapelle das 30-jährige Dirigentenjubiläum von Volker Ermert mit einem Konzert.

Das Jubiläumskonzert beginnt um 19 Uhr in der Kultur- und Begegnungsstätte in Hainchen.

Die Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das die musikalische Bandbreite der Kapelle zeigt und zugleich einen würdigen Rahmen für das Jubiläum bietet.

Seit drei Jahrzehnten steht Volker Ermert am Dirigentenpult der Musikkapelle Irmgarteichen und hat das Orchester in dieser Zeit musikalisch geprägt.

Das Konzert soll daher nicht nur ein musikalischer Abend werden, sondern auch ein Dankeschön der Musikerinnen und Musiker an ihren langjährigen Dirigenten.Karten für das Konzert gibt es im Vorverkauf beim Gasthof Ley und beim Gasthof Jokebes in Irmgarteichen sowie bei allen Musikerinnen und Musikern der Musikkapelle und an der Abendkasse.

Foto: Musikkapelle Irmgarteichen