„Siegener Forum“ am 19. März: Lesung aus den Tagebüchern von Ludwig Freiherr von Vincke (1774-1844)

(wS/si) Siegen 09.03.2026 | Am Donnerstag, 19. März 2026, lädt das Siegener Stadtarchiv zu einer neuen Ausgabe der Vortragsreihe „Siegener Forum“ ins Foyer des Leonhard-Gläser-Saals in der Siegerlandhalle ein. Schauspieler Markus von Hagen liest dann Auszüge aus dem Tagebuch des ersten Oberpräsidenten von Westfalen Ludwig Freiherr von Vincke (1774-1844) über seine Reisen nach Siegen.

Ludwig Freiherr von Vincke war ein rastloser Beamter, der nur die Hälfte seiner Amtszeit am Schreibtisch in Münster verbrachte. Die übrige Zeit ging er auf Reisen durch Westfalen – unter anderem auch in Siegen und Umgebung. Dabei traf er Industrielle, Kommunalpolitiker, aber auch „einfache Leute“. Außerdem brachte er zahllose Projekte voran, die den Menschen zugutekamen: wie etwa die Verbesserung der Landwirtschaft, der lokalen Wirtschaft und der Versorgung von Behinderten. Ein besonderes Anliegen war ihm der Ausbau von Verkehrswegen. Vincke förderte den Bau von Straßen („Chausseen“) sowie die erste Eisenbahnstrecke in Westfalen über Hamm und kümmerte sich um den Ausbau von Flüssen und Häfen für die Schifffahrt.

Seine Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen hielt er über 55 Jahre in seinem Tagebuch fest. So entstand ein lebensnahes Bild seines beruflichen und alltäglichen Lebens in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aus diesem Tagebuch trägt Schauspieler Markus von Hagen interessante und spannende Passagen vor, die Siegen und seine Bewohnerinnen und Bewohner betreffen. Prof. Dr. Mechthild Black-Veldtrup, Leiterin des Landesarchivs NRW Abteilung Westfalen und 1. Vorsitzende der Historischen Kommission für Westfalen, ordnet die Passagen zudem historisch ein.

Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.







