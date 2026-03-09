Gemeinsamer Frühjahrsputz in Alchen

(wS/HuV) Freudenberg 09.03.2026 | Auch in diesem Jahr möchte der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen am Samstag, 21. März, ab 9.30 Uhr (Treffpunkt Öalcher Backes) den Ort von achtlos weggeworfenem Müll befreien und ihn wieder ein Stück schöner machen.

Deshalb sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger – ob groß oder klein – herzlich eingeladen, beim Frühjahrsputz tatkräftig mit anzupacken. Gemeinsam sollen die Straßenränder, Plätze und Waldwege in und um Alchen von Unrat gesäubert und damit ein wichtiger Beitrag zum Umwelt- und Naturschutz geleistet werden.

Jede helfende Hand zählt! Besonders freuen sich die Verantwortlichen des Vereins, wenn auch Kinder und Jugendliche mit dabei sind – denn Umweltbewusstsein beginnt schon im Kleinen. Das Tragen von festem Schuhwerk, wetterangepasster Kleidung und einer Warnweste wird aus Sicherheitsgründen empfohlen.

Nach getaner Arbeit (ca. 12.00 Uhr) lädt der Heimatverein herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein beim Vereinshaus ein. Dort gibt es einen Imbiss sowie Erfrischungsgetränke als Dankeschön für den Einsatz.

Das Foto zeigt eine Ansammlung an Müll, den die Müllsammelnden vor wenigen Jahren in den Wäldern um Alchen vorgefunden haben.















