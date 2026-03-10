CDU Siegen nominiert Jens Kamieth für die Landtagskandidatur

(wS/cdu) Siegen 10.03.2026 | Der Stadtverbandsvorstand der CDU Siegen hat Jens Kamieth als Kandidaten für die kommende Landtagswahl im Wahlkreis 126 vorgeschlagen. Die Entscheidung fiel im Vorfeld der Aufstellungsversammlung der CDU Siegen-Wittgenstein einstimmig.

Kamieth, der bereits Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags ist, soll damit erneut für die Christdemokraten ins Rennen gehen. Der Vorschlag des Stadtverbandsvorstands gilt als wichtiges Signal vor der offiziellen Nominierung durch die Delegierten.

Der Vorsitzende der CDU Siegen, Alexander Patt, würdigte Kamieths bisherige Arbeit und seine Verwurzelung in der Region. Gerade in politisch herausfordernden Zeiten seien Kontinuität und Verlässlichkeit von Bedeutung, erklärte Patt. Kamieth habe in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er sich engagiert für die Anliegen der Region einsetze und für Bürgerinnen und Bürger ansprechbar sei.

Zugleich verwies Patt auf konkrete Vorteile für die Region durch Kamieths politische Arbeit. Dessen Netzwerk und Erfahrung hätten unter anderem dazu beigetragen, finanzielle Mittel für Projekte im Siegerland zu mobilisieren.

Über die endgültige Kandidatur entscheidet die Aufstellungsversammlung der CDU Siegen-Wittgenstein.

CDU Siegen schlägt Jens Kamieth erneut als Landtagskandidaten vor – Foto: CDU







