Vollsperrung Fuß-/Radweg An der Alche / Freudenberger Straße

(wS/si) Siegen 10.03.2026 | Zur Sanierung der stark beschädigten Oberfläche des Fuß- und Radweges zwischen der Straße „An der Alche“ und der Freudenberger Straße entlang des Minigolfplatzes in Siegen ergibt sich kurzfristig die Notwendigkeit einer Vollsperrung.
Der Rad- und Fußverkehr wird gebeten, über die parallel verlaufende Freudenberger Straße und die Fußgängerbrücke auf Höhe des Hermelsbacher Weges auszuweichen. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert und eine Querung der Freudenberger Straße kann im Bereich der Lichtsignalanlagen gesichert erfolgen.
Die Maßnahme wird zeitnah beginnen und bis zur 14. KW andauern.
Infos aus dem Rathaus SiegenWerbepartner der Region – Anzeige
Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community
Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.👉 Jetzt unterstützen
Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!