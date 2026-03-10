News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Vollsperrung Fuß-/Radweg An der Alche / Freudenberger Straße

10. März 20264
(wS/si) Siegen 10.03.2026 | Zur Sanierung der stark beschädigten Oberfläche des Fuß- und Radweges zwischen der Straße „An der Alche“ und der Freudenberger Straße entlang des Minigolfplatzes in Siegen ergibt sich kurzfristig die Notwendigkeit einer Vollsperrung.

Der Rad- und Fußverkehr wird gebeten, über die parallel verlaufende Freudenberger Straße und die Fußgängerbrücke auf Höhe des Hermelsbacher Weges auszuweichen. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert und eine Querung der Freudenberger Straße kann im Bereich der Lichtsignalanlagen gesichert erfolgen.

Die Maßnahme wird zeitnah beginnen und bis zur 14. KW andauern.

Infos aus dem Rathaus Siegen

