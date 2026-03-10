B54: Deckensanierung unter Vollsperrung in Burbach /Lipper Höhe ab Montag (16.03.)

(wS/str) Burbach 10.03.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen beginnt ab Montag (16.03.) mit der Deckensanierung im Zuge der B54 in Burbach/Lipper Höhe. Die Baumaßnahme ist in drei Bauabschnitte unterteilt.

Der erste Bauabschnitt beginnt am Montag (16.03.) und wird unter Vollsperrung gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz ausgeführt. Die Vollsperrung des Streckenabschnittes, welcher mit dem Landesbetrieb Mobilität Rheinland Pfalz durchgeführt wird, erstreckt sich bis zum Kreisverkehrsplatz B54 (Zollhaus)/L911/Flughafenstraße. Die Vollsperrung soll bis Anfang Mai andauern. Die Anschlussarbeiten am Kreisverkehrsplatz B54/L911/Flughafenstraße erfolgen unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelschaltung.

Der zweite Bauabschnitt, der kurz vor dem Kreisverkehrsplatz B54 (Am Kanal)/L911 beginnt und sich bis kurz hinter die Einmündung der L723 erstreckt, folgt im Anschluss unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung. Auch auf dem Ast der L911 des KVP in Richtung Lützeln wird bis zur Einmündung Struthwiese die Decke unter halbseitiger Verkehrsführung mit Ampelregelung saniert.

Der dritte Bauabschnitt, der ca. 600 m vor dem KreisverkehrsplatzB54/Dillenburger Straße beginnt, wird zum Schluss ebenfalls unter Vollsperrung durchgeführt.

Die Bauzeit für die drei Abschnitte beträgt voraussichtlich vier Monate.

Eine großräumige Umleitungsstrecke wird über Rabenscheid-Langenaubach-Haiger in beiden Richtungen ausgeschildert.