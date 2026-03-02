Neuer Vorsitzender und erfolgreiches Jubiläumsjahr bei den Briefmarkenfreunden Netphen

(wS/bn) Netphen 02.03.2026 | Der Verein der Briefmarkenfreunde Netphen e.V. blickt auf ein erfolgreiches Vereinsjahr 2025 zurück. Wie auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 7. Februar 2026 im Gasthof Ley in Netphen-Irmgarteichen berichtet wurde, konnte das Jahr mit einem Gewinn abgeschlossen werden.

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr

Maßgeblich zu diesem positiven Ergebnis trugen zwei Veranstaltungen bei: die Teilnahme am Jubiläumsfest „130 Jahre weltweit erste Motoromnibuslinie Siegen-Netphen-Deuz“ am 14./15. Juni sowie der Tag der offenen Tür im Siegener Kreishaus am 5. Juli. Für beide Events entwarf der Ehrenvorsitzende Wilfried Lerchstein spezielle „Briefmarken Individuell“ sowie Schmuckumschläge, die zudem mit einem Sonderstempel der Deutschen Post Philatelie dokumentiert wurden. Auch die NETPHILA am 8. November, die von Bürgermeister Marco Müller eröffnet wurde, war ein Höhepunkt des vergangenen Jahres.

Personelle Weichenstellungen

Nach einer zweijährigen Vakanz an der Spitze des Vereins gab es erfreuliche Nachrichten bei den Wahlen: Manuel Müller aus Beienbach wurde zum neuen Vorsitzenden für zunächst ein Jahr gewählt. Als neuer Kassenprüfer folgt Karl-Josef Halberstadt auf Friedrich Schäfer.

Ehrungen für Vereinstreue

Im Rahmen der Versammlung wurden zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Treue ausgezeichnet. Urkunden und Buchgeschenke erhielten:

Lothar Neumann (40 Jahre)

(40 Jahre) Friedrich Schäfer (35 Jahre)

(35 Jahre) Thilo Nagler (30 Jahre)

(30 Jahre) Christoph Daffner und Udo Conrad (jeweils 10 Jahre)

und (jeweils 10 Jahre) Wolfgang Max Könen (5 Jahre)

Ausblick auf 2026

Auch für das laufende Jahr hat der aktuell 49 Mitglieder zählende Verein viel geplant. Am 6. Juni veranstaltet der Verein gemeinsam mit Nachbarvereinen aus Siegen, Wittgenstein und Olpe die „Südwestfalenbörse“ in der Siegerlandhalle. Zu Ehren des 150. Geburtstages von Konrad Adenauer wird es einen speziellen Sonderstempel geben. Zudem findet am 7. November die jährliche NETPHILA in der Georg-Heimann-Halle statt.

Wer sich für das Hobby interessiert, ist bei den monatlichen Tauschtreffs (jeden zweiten Sonntag von 10 bis 12 Uhr im Museum Netpherland) herzlich willkommen. Der Verein bietet zudem kostenlose Begutachtungen von Sammlungen sowie eine einjährige Schnuppermitgliedschaft an.

Jubilarehrung mit Urkunde und Buchgeschenk. Hintere Reihe von links:

Ehrenvorsitzender Wilfried Lerchstein, der neue Vorsitzende Manuel Müller und Oliver Heide

(Schriftführer). Vordere Reihe von links: Lothar Neumann (40 Jahre) und Udo Conrad (10 Jahre).

Foto: Thilo Nagler

Jubilarehrung mit Urkunde und Buchgeschenk. Hintere Reihe von links:

Ehrenvorsitzender Wilfried Lerchstein, Friedrich Schäfer (35 Jahre), Thilo Nagler (30 Jahre),

Gregor Fellenberg (2. Vorsitzender). Vordere Reihe von links: Wolfgang Max Könen (5 Jahre),

Christoph Daffner (10 Jahre) und der neue Vorsitzende Manuel Müller.

Foto: Oliver Heide