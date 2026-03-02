Solarstrom selbst erzeugen: Energieverein Siegen-Wittgenstein lädt zum Infoabend

(wS/ev) Siegen 02.03.2026 | Die Energiewende beginnt auf dem eigenen Dach, dem Carport oder sogar auf dem Balkon. Da die Kosten für Photovoltaikmodule in den vergangenen Jahren deutlich gesunken sind, ist die eigene Stromerzeugung für Privathaushalte so attraktiv wie nie zuvor – insbesondere, wenn durch die Nutzung von Wärmepumpen oder E-Autos der Strombedarf im Haushalt steigt.

Um interessierten Bürgerinnen und Bürgern einen fundierten Überblick über diese Möglichkeiten zu geben, lädt der Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V. zu einem informativen Themenabend ein. Expertinnen und Experten der HBGE GmbH aus Siegen, einem Fachunternehmen für Photovoltaik und Elektroinstallation, werden dabei alle wichtigen Aspekte rund um moderne PV-Anlagen beleuchten.

Was erwartet die Teilnehmenden?

Der Abend bietet einen verständlichen Einstieg in die Welt der Solarenergie. Behandelt werden unter anderem:

Grundlagen: Funktionsweise, Kosten und aktuelle Förderungen von Photovoltaikanlagen.

Funktionsweise, Kosten und aktuelle Förderungen von Photovoltaikanlagen. Wirtschaftlichkeit: Warum sich die Investition aktuell besonders schnell rentieren kann.

Warum sich die Investition aktuell besonders schnell rentieren kann. Nutzung: Effiziente Wege, den selbst erzeugten Strom im Haushalt zu verbrauchen, zu speichern oder in das öffentliche Netz einzuspeisen.

Die Veranstaltung richtet sich sowohl an Personen, die bereits konkrete Pläne für eine Anlage haben, als auch an Interessierte, die sich erst einmal einen ersten Überblick verschaffen möchten. Im Anschluss an den fachlichen Input stehen die Referentinnen und Referenten bereit, um individuelle Fragen detailliert zu beantworten.

Eckdaten zur Veranstaltung

Der Infoabend findet am 09.03.2026 um 18 Uhr in den Räumlichkeiten des Energieverein Siegen-Wittgenstein e.V. statt. Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch zur besseren Planung des Vereins empfohlen. Interessierte können sich über ein Formular auf der Homepage oder per E-Mail an info@energieverein-siwi.de anmelden.

Weitere Details sind zudem unter www.energieverein-siwi.de zu finden.