Ramadan Familienfest und Gitarren-Musik im Stadtteilbüro & Mehrgenerationenhaus Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 06.03.2026 | Im März wird es bunt in der Fritz-Erler-Siedlung



An das Ende der Ramadan-Zeit schließen sich Feiertage an. Viele muslimische Mitmenschen verbringen diese Zeit im Kreise der Familie.

Das Ramadan Familienfest im Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus Kreuztal lädt insbesondere Familien und Menschen, die in dieser Zeit Gesellschaft suchen, zum gemeinsamen Feiern ein. Darüber hinaus sind alle Interessierten herzlich willkommen, denn: Das Fest möchte „Brücken bauen zwischen Generationen, zwischen Kulturen, zwischen Menschen“, so die Ideengeberin Fereshta Hossein. Als Kreuztalerin engagiert sie sich schon einige Jahre freiwillig im Stadtteilbüro, inzwischen auch im Kreuztaler Integrationsbeirat.



In familiärer Atmosphäre darf gemeinsam gegessen und getanzt werden. Alle Besuchenden steuern etwas zum Mitbringbuffet bei, die Getränke werden von der Einrichtung zur Verfügung gestellt.



Die Idee für das Ramadan Familienfest kommt von der ehrenamtlich Engagierten Fereshta Hossein. Die Umsetzung ist Teamwork gemeinsam mit dem Kreuztaler Integrationsbeirat, dem Sachgebiet für Flüchtlinge und Integration der Stadt Kreuztal, der AWO Migrationsberatung sowie dem Stadtteilbüro Fritz-Erler-Siedlung & Mehrgenerationenhaus

Kreuztal.

Wegen begrenzter Platzzahl ist eine Anmeldung notwendig, für die Getränke wird ein Unkostenbeitrag von 3 € pro erwachsene Person und 1 € für Kinder eingenommen.



Ramadan Familienfest für Kreuztaler

Samstag, 21. März 2026, 17:00 – 21:00 Uhr

Danziger Str. 2 in Kreuztal

Anmeldungen bis zum 13.03.2026 und weitere Infos im Stadtteilbüro unter 02732 / 3790 oder im Rathaus Kreuztal, 02732 / 51-426.

Begegnung, Kultur und Musik gibt es gleich ein paar Tage später nochmal in der Fritz-Erler- Siedlung.



Tibor Zachar ist leidenschaftlicher Musiker und Befürworter der Arbeit des Stadtteilbüros.

Darum spielt er ein kostenfreies Gitarren-Konzert in der Einrichtung. Unterstützt wird das Angebot vom Kreuztaler Seniorenbeirat sowie Integrationsbeirat, dem Sachgebiet für Flüchtlinge und Integration und dem Stadtteilbüro als Veranstaltungsort. Alle Interessierte – egal welchen Alters oder welcher Herkunft, egal ob aus der Nachbarschaft oder darüber hinaus – sind herzlich willkommen zu einer „Musikalischen Weltreise“.

Es gibt Covermusik arrangiert für Solo-Gitarre im „Finger Style“, Getränke zu 1€ (Wasser kostenfrei) und gute Gesellschaft. Einlass ist ohne Anmeldung und kostenfrei!



Finger Style – Gitarren-Konzert

Donnerstag, 26. März 2026, 18 Uhr

Danziger Str. 2 in Kreuztal

Ansprechpartnerin für Rückfragen: Christina Kölsch, 02732 3790