Burbach bleibt Fairtrade-Gemeinde bis 2028 – Fairtrade Deutschland bestätigt Titel

(wS/bu) Burbach 06.03.2026 | Hier ist der Text in einer neuen, strukturierten Fassung, ohne inhaltliche Änderungen vorzunehmen:

Burbach bleibt Fairtrade-Gemeinde: Titel bis 2028 verlängert

Die Gemeinde Burbach darf sich auch in den kommenden zwei Jahren „Fairtrade-Gemeinde“ nennen. Die entsprechende Ernennungsurkunde des Vereins Fairtrade Deutschland e.V. traf kürzlich im Rathaus ein. Nachdem Burbach den Titel erstmals im Jahr 2020 erhalten hatte, wurde dieser bereits 2022 und 2024 bestätigt.

Damit bleibt die Kommune bis mindestens 2028 Teil der internationalen Kampagne „Fairtrade Towns“. Aktuell gehören dieser Bewegung weltweit über 2.000 Städte und Gemeinden in mehr als 30 Ländern an – von Metropolen wie London und San Francisco bis hin zu den über 930 Titerträgern in Deutschland. Burbach war bundesweit die 676. Kommune, die sich der Initiative anschloss.

Gemeinsames Engagement für gerechten Handel

Fairtrade-Towns fördern den fairen Handel auf kommunaler Ebene durch die Vernetzung von Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft.

„Wir freuen uns sehr, dass Burbach weiterhin zur Fairtrade-Familie gehört und vor Ort ein Zeichen für fairen Handel setzt. Sichere und menschenwürdige Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne sowie eine nachhaltige Produktion bei gleichzeitig hoher Produktqualität ist leider immer noch nicht selbstverständlich – dabei gibt es so viele herausragende Beispiele, die zeigen: Wirtschaftlichkeit und fairer Handel schließen sich nicht aus“, erklären Vivien Jäppche und Elisabeth Fley stellvertretend für die Fairtrade-Steuerungsgruppe.

Ziele und Maßnahmen für die kommenden Jahre

In den nächsten zwei Jahren soll der Fairtrade-Gedanke in Burbach noch stärker in den Fokus gerückt werden. Die Steuerungsgruppe plant bereits konkrete Maßnahmen, um die Kampagne vor Ort mit Leben zu füllen:

Aufklärungsarbeit: Gezielte Informationen und Veranstaltungen.

Gezielte Informationen und Veranstaltungen. Praktisches Handeln: Beispielsweise der verstärkte Einsatz von Fairtrade-Produkten innerhalb der Gemeindeverwaltung.

Die Steuerungsgruppe: Mitmachen erwünscht

Die Steuerungsgruppe bildet das Herzstück der lokalen Kampagne und setzt sich aus Vertretern der Politik/Verwaltung, der Wirtschaft (Handel, Gastronomie) sowie der Zivilgesellschaft (Vereine, Schulen, Kirchen) zusammen. Sie koordiniert die Aktivitäten, leistet Netzwerkarbeit und fördert den Dialog mit den Bürgern.

In Kürze trifft sich die Gruppe, um die Aktivitäten für das Jahr 2026 zu planen. Interessierte, die mitarbeiten oder sich für den fairen Handel engagieren möchten, können sich direkt an Elisabeth Fley wenden:

E-Mail: e.fley@burbach-siegerland.de

Telefon: 0 27 36 – 4582

Bürgermeister Jonas Becker freut sich mit den Mitgliedern der Steuerungsgruppe Vivien Jäppche und Elisabeth Fley (v.l.) über die Rezertifizierung Burbachs als Fairtrade-Gemeinde. Foto: Gemeinde Burbach