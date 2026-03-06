News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Unbekannte machen sich an Fahrzeugen zu schaffen und entwenden Werkzeuge

6. März 202621
(wS/ots) Netphen 06.03.2026 | Von Mittwoch auf Donnerstag (05.03.2026) ist es zu zwei Pkw-Aufbrüchen in Netphen-Deuz gekommen. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter Werkzeuge und Baumaschinen.

Die erste Tat ereignete sich zwischen 16:30 Uhr und 07:00 Uhr im Kälberhof. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Schiebetür eines Mercedes Vito. Ein zweiter Aufbruch fand zwischen 20:30 Uhr und 07:15 Uhr im Nauholzer Weg statt.
Dort drangen Langfinger gewaltsam in einen Ford Transit ein.

Die Gesamtschadenshöhe wird ersten Schätzungen nach auf 17.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 02732/909-0 zu melden.

