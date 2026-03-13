News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Zwischen Siegen und Weidenau: Radweg-Teilstück an der Sieg gesperrt

13. März 20262
(wS/si) Siegen 13.03.2026 | Zwischen der Heeserstraße und der Straße „Siegufer“ ist ab Montag, 16. März, ein Teilstück des Radwegs entlang der Sieg gesperrt. Grund ist, dass das neue Geländer zur Siegböschung hin angebracht wird. Die Sperrung dauert voraussichtlich eine Woche an. Eine Umleitung für Radfahrerinnen und Radfahrer wird – wie im Vorjahr – über die Tiergartenstraße ausgeschildert.

Im vergangenen Jahr hatte der städtische Entsorgungsbetrieb ESi auf dem Abschnitt des Radwegs zwischen Siegen und Weidenau Kanalarbeiten durchgeführt. Anschließend wurde der Rad- und Gehweg erneuert und auf eine neue Breite von drei Metern ausgebaut. Das Teilstück wurde dann im Juli 2025 vorerst für den Verkehr frei gegeben. Mit dem Geländerbau erfolgen nun die Abschlussarbeiten.

