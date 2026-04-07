Am Dienstag, 19. Mai: Geselliger Frühlingsnachmittag für Senioren

(wS/si) Siegen 07.04.2026 | Die Stadt Siegen lädt für Dienstag, 19. Mai, alle Seniorinnen und Senioren zur Veranstaltung „Wie einst im Mai“ ein. Ab 14.30 Uhr startet die Veranstaltung im Leonhard-Gläser-Saal in der Siegerlandhalle. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer Nachmittag und ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm in geselliger Atmosphäre.

Neben Kaffee und Kuchen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine große Jongliershow und einen Auftritt von Kindern und Jugendlichen der Tanzschule Eger aus Siegen freuen. Daneben begleitet der Kirchenchor St. Hubertus Ottfingen die Veranstaltung musikalisch.

Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 13. April. Eintrittskarten sind in den Bürgerbüros der Rathäuser Siegen, Weidenau und Geisweid sowie im städtischen Familienbüro (Weidenauer Straße 160) erhältlich. Der Eintritt kostet neun Euro, Kaffee und Kuchen inklusive. Inhaber des Siegener Ausweises und der Ehrenamtskarte erhalten unter Vorlage des Dokuments eine Freikarte. Restkarten können noch am Veranstaltungstag an der Tageskasse des Leonhard-Gläser-Saals ab 13.30 Uhr erworben werden.

Weitere Informationen zur Veranstaltung können bei Gabriele Wiecker und Volker Reichmann vom Geschäftsbereich Leben im Alter telefonisch unter (0271) 404-2202 oder (0271) 404-2434 sowie per E-Mail an seniorenservice@siegen.de eingeholt werden.