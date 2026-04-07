K51: Vollsperrung der K51 in Bad Berleburg-Wemlighausen ab Montag (13.04.)

(wS/str) Bad Berleburg 07.04.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen führt Sanierungsarbeiten am Brückebauwerk über das Marienwasser und eine Deckensanierung im Zuge der K51 durch.

Für die Sanierung des Brückenbauwerks über das Marienwasser wird eine Vollsperrung für voraussichtlich fünf Wochen erforderlich. Im zweiten Bauabschnitt wird die Asphaltdecke auf der K51 auf eine Länge von ca. einem Kilometer von der Straße „Am Bockshorn“ bis zur Straße „Am Wernsbach“ saniert.

Für den zweiten Bauabschnitt ist eine Vollsperrung für zwei weitere Wochen erforderlich. Eine entsprechende Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.