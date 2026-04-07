Ostereierschießen der KuS Siegen: Wenn Schützen auf Ostereier zielen – Tradition, Treffsicherheit und ein prall gefüllter Osterkorb

(wS/kus) Siegen 07.04.2026 | Der Osterhase bzw. seine Helfer hatten an diesem Nachmittag reichlich zu tun.

Die KuS Siegen von 1870 e. V. lud zum alljährlichen Ostereierschießen ein – und 34 Schützinnen

und Schützen folgten dem Ruf mit der Entschlossenheit von Menschen, die wissen: Wer gut zielt,

frühstückt besser.

Eröffnet wurde der Nachmittag durch den zweiten Vorsitzenden Michael Biazeck, der die

Anwesenden herzlich begrüßte – darunter die Ehrenmitglieder Peter Cramer und Detlev Langer. Als

besonderer Gast begleitete Jens Kamieth (MdL), stellvertretender Bürgermeister der Stadt Siegen,

die Veranstaltung und unterstrich damit die Verbundenheit zum Vereinsleben der Stadt.



Anschließend bewiesen alle am Luftgewehr ihr Können, wobei Treffsicherheit allein diesmal nicht

den Ausschlag gab. Die Auswertung erfolgte nach einer speziellen Schablone, deren Systematik nur

Vorstandsmitglied Stefan Bankstahl kannte. So hatte Fortuna das letzte Wort, was selbst bei geübten

Schützinnen und Schützen für Überraschungen bei den Ergebnissen sorgte.

Während die Auswertung lief, stärkten sich die Gäste bei Kaffee und Kuchen, bevor die

Siegerehrung den krönenden Abschluss bildete. Den Tagessieg sicherte sich eine Familie, die am

Ende mit sage und schreibe 67 bunten Ostereiern die Heimreise antrat. Ob dort noch ausreichend

Platz im Kühlschrank vorhanden war, ist nicht überliefert.



Der Osterhase darf sich nun ein Jahr ausruhen, bis er wieder zahlreiche bunte Eier in die Heinbach

bringt. Die KuS Siegen freut sich auf die kommenden Veranstaltungen im Vereinsjahr und lädt

Interessierte herzlich ein, das traditionsreiche Vereinsleben kennenzulernen.

Foto: Kyffhäuser und Schützenkameradschaft Siegen von 1870 e.V.