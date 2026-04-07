Brand mit anschließender vorläufiger Festnahme

(wS/ots) Freudenberg 07.04.2026 | Am Montagabend (06.04.2026) ist es zu einem Brand in einem Einfamilienhaus gekommen.

Gegen 19:45 Uhr erhielt die Polizei in Siegen Kenntnis von einem Brand in einem Einfamilienhaus im Grenzweg in Freudenberg. Ersten Erkenntnissen zufolge geriet vermutlich lediglich eine Kosmetiktasche in Brand. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit durch Bewohner des Hauses gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass gegen einen 23-Jährigen, der sich vor Ort aufhielt ein Haftbefehl vorlag. Er wurde vorläufig festgenommen und der Polizeiwache Siegen zugeführt. Dort konnte der 23-Jährige den Haftbefehl begleichen und wurde anschließend wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei in Siegen hat die Ermittlungen übernommen.