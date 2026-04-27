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Einbruch in Spielothek – Polizei bittet um Hinweise

27. April 20265
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(wS/ots) Siegen 27.04.2026 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.04.2026) ist in
eine Spielothek an der Weidenauer Straße eingebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter gegen 02:40 Uhr
auf der Rückseite des Objekts gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort brachen sie
einen Automaten auf und entwendeten die Geldkassette. Die Höhe des Beuteschadens
ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen
nach auf einen vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei
unter der 0271/7099-0 entgegen.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de
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