Einbruch in Spielothek – Polizei bittet um Hinweise

(wS/ots) Siegen 27.04.2026 | In der Nacht von Sonntag auf Montag (27.04.2026) ist in

eine Spielothek an der Weidenauer Straße eingebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich der oder die Täter gegen 02:40 Uhr

auf der Rückseite des Objekts gewaltsam Zutritt ins Innere. Dort brachen sie

einen Automaten auf und entwendeten die Geldkassette. Die Höhe des Beuteschadens

ist bislang nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird ersten Schätzungen

nach auf einen vierstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei

unter der 0271/7099-0 entgegen.

Foto: Tim-Reckmann / pixelio.de