„Einer, der Brücken baut“: Aytac Düzgün will für Kreuztal in den Landtag

(wS/red) Kreuztal 04.04.2026 | Wenn Aytac Düzgün morgens um 06:30 Uhr das Haus in Krombach verlässt, um zur Arbeit zu fahren, sind seine Gedanken oft schon bei der nächsten Ratssitzung oder dem anstehenden Termin in der Schulpflegschaft. Für den 37-jährigen Familienvater ist Politik kein Hobby, sondern eine Mission für seine Heimat. „Mir liegt was an diesem Land!“, stellte er kürzlich im wirSiegen-Interview klar – ein Satz, den ihm seine Unterstützer blind unterschreiben würden.

Ein Kandidat aus der Mitte der Gesellschaft

In der Bevölkerung genießt der gelernte Industriekaufmann, der heute selbstständig in der Systemgastronomie tätig ist, einen Ruf als bodenständiger Macher. In einem aktuellen Kampagnenvideo kommen Wegbegleiter zu Wort, die genau das unterstreichen: „Er ist nah bei den Menschen“, sagt ein Bürger. Für eine andere Unterstützerin ist klar: „Er weiß, wie der Alltag von Familien wirklich funktioniert.“

Diese Einschätzungen kommen nicht von ungefähr. Als Vater von zwei Söhnen und engagiertes Mitglied in der Klassen- und Schulpflegschaft der Adolf-Wurmbach-Grundschule kennt Düzgün die Herausforderungen zwischen Beruf, Erziehung und Ehrenamt aus erster Hand.

Politisches Gewicht und lokale Wurzeln

Trotz seiner erst seit 2022 bestehenden Mitgliedschaft in der Partei hat sich Düzgün schnell unverzichtbar gemacht. Als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD Kreuztal und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses beweist er Durchblick bei komplexen Zahlen und politischen Strategien. Sein Ziel für die Landtagswahl am 25. April 2027 ist ambitioniert: Er will die Anliegen seiner Heimatstadt Kreuztal direkt nach Düsseldorf tragen.

Die Stimmen der Bevölkerung zeichnen das Bild eines „Brückenbauers“. Man schätzt seine Fähigkeit, zuzuhören und konkrete Lösungen anzubieten. Seine Schwerpunkte klingen dabei wie ein Versprechen an die Nachbarschaft:

Entlastung für Eltern: Er will sich für geringere Beiträge bei Kindergärten und Schulen starkmachen.

Er will sich für geringere Beiträge bei Kindergärten und Schulen starkmachen. Infrastruktur für alle: Barrierefreiheit und Unterstützung für Senioren stehen ganz oben auf seiner Agenda.

Barrierefreiheit und Unterstützung für Senioren stehen ganz oben auf seiner Agenda. Wirtschaft & Umwelt: Durch seine Arbeit in den entsprechenden Fachausschüssen weiß er, wie man die Stadt zukunftsfähig aufstellt, ohne die soziale Gerechtigkeit aus den Augen zu verlieren.

„Teil der Lösung sein“

Für Düzgün ist Kreuztal nicht nur ein Wahlbezirk, sondern seine Heimat, in der er tief verwurzelt ist – sei es durch seine Mitgliedschaft bei den Sportfreunden Eichen-Krombach oder im Badminton-Verein TV Hoffnung Littfeld. „Ich will nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitgestalten“, betont er.

Seine Unterstützer sind überzeugt, dass genau diese Mischung aus Fachkompetenz und menschlicher Wärme der Schlüssel zum Erfolg sein wird. „Weil er Politik am Alltag der Menschen ausrichtet“, fasst es eine Bürgerin im Video zusammen. Am 25. April nächsten Jahres haben die Wähler das Wort, ob sie diesen Weg mit Aytac Düzgün gemeinsam gehen wollen.

Aytac Düzgün vor dem Kreuztaler Rathaus – Foto: wirSiegen.de