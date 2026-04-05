Prostata im Fokus: Patienten-Info beim 20. Siegener Symposium im Haus der Siegerländer Wirtschaft

(wS/dia) Siegen 05.04.2026 | Erkrankungen der Prostata können gut- oder bösartig sein. Jedoch ist mit rund 65.000 Neuerkrankungen pro Jahr das Prostatakarzinom die häufigste Krebserkrankung des Mannes in Deutschland.

Deshalb sind Information, Kenntnisse und Vorsorge sehr wichtig.

Um über moderne Diagnose- und Therapieverfahren aufzuklären, findet am Samstag, 18. April, im Haus der Siegerländer Wirtschaft (Spandauer Straße 25) in Siegen traditionsgemäß das 20. Siegener Prostata-Symposium statt.

Organisiert vom Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen, wird es geleitet von Dr. Peter Weib und Dr. Mahmoud Farzat, Chefärzte der Urologie, in Kooperation mit dem Ärzteverein Siegen, dem regionalen Kompetenznetz Prostata-Niere-Harnblase sowie der BPS-Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Siegen.

Unter dem Motto „Prostata im Fokus“ steht für die Öffentlichkeit das Arzt-Patienten-Seminar im Mittelpunkt der Veranstaltung. Dazu sind Betroffene und Interessierte ab 14 Uhr herzlich eingeladen. Gestartet wird mit der Vorstellung der Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe Siegen unter der Leitung von Lothar Stock. Anschließend referiert Dr. Mahmoud Farzat über moderne Therapieansätze bei Prostatakrebs. Dabei geht es unter anderem um die Möglichkeiten und Grenzen robotergestützter Operationen sowie um die Frage, wann ein operativer Eingriff sinnvoll ist. Im weiteren Verlauf informiert Dr. René Baumann, Chefarzt der Radio-Onkologie am St.-Marien Krankenhaus Siegen, über die Strahlentherapie bei Prostatakrebs und erläutert, in welchen Fällen eine Bestrahlung angezeigt ist, welche Verfahren es gibt und wie diese ablaufen. Abgerundet wird das Seminar mit einer Podiumsdiskussion, um 15 Uhr, bei der Besucher ihre Fragen direkt an die Experten richten

können. Es besteht auch die Möglichkeit, die Fragen vorher beim Leiter der Selbsthilfegruppe einzureichen, der diese dann anonym vorträgt.

Bereits am Vormittag, um 10.30 Uhr, gibt es eine Fortbildungsveranstaltung für Hausärzte unter dem Titel „Urologie kompakt“. Die Moderation übernimmt Dr. Florian Becher, Facharzt für Allgemeinmedizin aus Siegen.



Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.jung-stilling.de. Fragen zur Siegener Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe werden unter www.prostatakrebs-siegen.de oder unter Telefon 02735 / 5260 beantwortet.

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Kopfsache – Leben mit einem Hirntumor

Siegener Forum Gesundheit: Neurochirurgin referiert am 9. April im „Stilling“

Siegen. Was ist ein Hirntumor? Welche Symptome löst er aus? Wie sehen die

Behandlungsmöglichkeiten aus? Diese und andere Fragen werden beim nächsten Siegener

Forum Gesundheit am Donnerstag, 9. April, beantwortet. Ab 19 Uhr referiert Sümeyye

Topuz-Ceran, Fachärztin für Neurochirurgie, in der Cafeteria des Diakonie Klinikums Jung-

Stilling.

Insbesondere geht die Medizinerin auch auf die Möglichkeiten der Diagnosestellung ein und

schlüsselt auf, wie sich das Leben mit einem Hirntumor auf Familie, Arbeit und Alltag

auswirkt. Zeit bleibt bei der Veranstaltung auch, um individuelle Fragen zu stellen.

Der Vortrag wird von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen organisiert,

ist kostenfrei und richtet sich an Patienten und Interessierte. Um Anmeldung wird gebeten

unter Telefon 0271-5003-131 oder per Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de.

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