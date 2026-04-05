Fahrradbasar des RSV Osthelden am 24. und 25. April in Siegen-Weidenau

(wS/rsv) Siegen – Kreuztal 05.04.2026 | Mit dem Start in die Fahrradsaison wächst bei vielen Radbegeisterten der Wunsch nach einem neuen Fahrrad. Doch wohin mit dem alten Rad – und muss es überhaupt immer ein neues sein? Eine attraktive Antwort auf beide Fragen bietet der traditionelle Fahrradbasar des RSV Osthelden. Am 24. und 25. April 2026 lädt der RSV Osthelden erneut zum Fahrradbasar im Autohaus Walter Schneider ein. Die Veranstaltung hat sich in der Region als beliebte Anlaufstelle für Käufer und Verkäufer etabliert.

Die Annahme der Fahrräder und des Zubehörs erfolgt am Freitag, 24. April, von 17:00 bis 20:00 Uhr. Erfahrene Vereinsmitglieder stehen dabei beratend zur Seite und unterstützen auf Wunsch auch bei der Preisfindung. Verkäufer profitieren besonders davon, dass sie ihre Artikel bequem abgeben können – der Verkauf am Samstag wird vollständig von den Helferinnen und Helfern des Vereins organisiert.

Der Verkauf selbst findet am Samstag, 25. April, von 11:00 bis 15:00 Uhr statt. Interessierte Käufer erwartet eine große Auswahl – vom Kinderfahrrad über Mountainbikes und Rennräder bis hin zu E-Bikes sowie umfangreiches Zubehör. Probefahrten sind möglich, zudem stehen die Vereinsmitglieder für eine fachkundige Beratung bereit.

Verkäufer können ihre Verkaufserlöse am Samstag zwischen 15:00 und 16:00 Uhr abholen. Es wird eine Provision von 10 Prozent erhoben; der Erlös kommt unter anderem der Jugendarbeit des Vereins zugute.

Der RSV Osthelden fungiert bei der Veranstaltung ausschließlich als Vermittler, die Preisgestaltung liegt bei den jeweiligen Anbietern.

Weitere Informationen sind unter www.rsvosthelden.de erhältlich.

Fotos: RSV Osthelden