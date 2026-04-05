Nach sechs Jahren zurück: Leah Hufnagel und David Assmann improvisieren im Schrabben Hof

(wS/mu) Kirchhundem-Silberg 05.04.2026 | Das Improtheater Springläuse hat ganz jung unter Anleitung von Ulrike Wesely im Schrabben Hof gestartet.

Etliche male haben die jungen Schauspieltalente in ihrer erfrischenden Art die MuT -Probe gestaltet, eine Bühne von und für Jugendliche.

Nach sage und schreibe 6 Jahren sind zwei vom Ensemble wieder zurück!

Am Samstag, dem 11. April wagen sich Leah Hufnagel und David Assmann wieder auf die Bühne im Schrabben Hof.

Dabei treffen auch ihre neuen Wahlheimaten Dortmund und Bonn sowie deren Berufe Lehrerin und Apotheker in Silberg aufeinander.

Herauskommen wird ein wilder bunter Abend, gefüllt mit Wortgewandtheit á la Ruhrpott, rheinländischem Frohgesang – und immer performt mit Sauerländer-Charme.



Unterstützung erhalten Leah und David von Stargästen aus ihrer Jugend sowie Freunden und Geschwistern vor, hinter und neben der Bühne.

Beginn 19.30 , Eintritt 10 € mehr zum Programm von MuT unter info@mut-sauerland.de







