60 Jahre Garnison: Einsatzführungsbereich 2 und Gemeinde Erndtebrück laden zum Jubiläum ein

(wS/bu) Erndtebrück 05.04.2026 | Ein stolzes Jubiläum und eine starke Verbindung zur Region: Am 28. Juni 2026 feiert die Garnison ihr 60-jähriges Bestehen. Zu diesem besonderen Anlass öffnet der Standort seine Tore für einen großen Familien- und Garnisonstag, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu feiern und Einblicke in den Dienstalltag zu geben.

Technik zum Anfassen und Erlebnisse für die ganze Familie

Das Programm bietet Highlights für alle Altersgruppen. Technikbegeisterte kommen bei der großen Waffenschau und dem Static Display auf ihre Kosten, bei dem diverses Großgerät und Fahrzeuge aus nächster Nähe besichtigt werden können.

Zusätzlich verwandelt eine Blaulichtmeile das Gelände in eine Aktionsfläche: Hier präsentieren sich verschiedene Blaulichtorganisationen und stehen für Fragen zur Verfügung. Für die Fachkräfte von morgen bietet die Karriereberatung Informationen aus erster Hand über Einstiegs- und Aufstiegsmöglichkeiten.

Highlights im Überblick:

Anreise & Parken: Das Parken ist ausschließlich auf den ausgewiesenen Flächen gestattet. Es wird ein Shuttle Service von den ausgewiesenen Parkplätzen direkt zum Veranstaltungsgelände eingerichtet. Details zur Verkehrsführung und Parkplatzübersicht finden Sie auf der Internetseite.



Waffenschau & Static Display: Militärische Ausrüstung und Fahrzeuge zum Greifen nah.

Blaulichtmeile: Präsentation von Rettungs- und Sicherheitskräften.

Kinderunterhaltung: Ein buntes Programm für die kleinsten Gäste.

Kulinarik: Der Klassiker darf nicht fehlen – es gibt frische Erbsensuppe aus der Feldküche.



Wichtige Hinweise für Besucher

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bittet der Veranstalter um Beachtung folgender Punkte:

Anmeldung: Der Zutritt ist nur nach vorheriger Anmeldung über die offizielle Website

möglich.

Sicherheit: Beim Einlass finden Personenkontrollen statt. Es wird gebeten, auf große Rucksäcke und gefährliche Gegenstände zu verzichten. Die vollständigen Sicherheitshinweise sind online einsehbar.

„Wir freuen uns darauf, dieses 60-jährige Bestehen gemeinsam mit unseren Gästen, den Menschen zu

feiern, die uns seit Jahrzehnten unterstützen.“

Alle Informationen und Anmeldung unter: www.luftwaffeerndtebrück.de