Gelungener Saisonstart: Ü60-Teams aus Siegen-Wittgenstein überzeugen in Nümbrecht

(wS/red) Nümbrecht – Siegen 05.04.2026 | Einen gelungenen Auftakt in die Turnierserie „Fußball 60+ Deutschland 2026“ feierten die Ü60-Fußballer aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein. Beim ersten Turnier in Nümbrecht gingen die heimischen Oldies mit zwei Mannschaften an den Start und belegten am Ende die Plätze fünf und sieben.

Insgesamt zehn Teams nahmen an dem Kleinfeldturnier teil, das für viele Mannschaften zugleich als Vorbereitung auf anstehende Meisterschaften diente – darunter die Mittelrheinmeisterschaft Ende Juni sowie der Krombacher Westfalen Cup.

Starke Defensive und deutlicher Sieg

Die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein zeigte insbesondere in der Vorrunde eine starke Leistung. Gegen die Topteams aus Olpe, Recklinghausen und Tecklenburg blieb das Team jeweils ohne Gegentor, musste sich jedoch mit drei torlosen Unentschieden begnügen. Trotz spielerischer Überlegenheit fehlte es in diesen Begegnungen an der nötigen Chancenverwertung.

Deutlich besser lief es im Spiel gegen die SpVg Porz: Hier gelang ein überzeugender 5:0-Erfolg. Die Treffer erzielten Dirk Kuhring (Neunmeter), Matthias Rumsch, Dirk Schäfer und Jens Stötzel, hinzu kam ein Eigentor des Gegners. Mit sechs Punkten und einem Torverhältnis von 5:0 verpasste das Team dennoch knapp den Einzug ins Halbfinale.

„Altkreis“ verpasst Halbfinale knapp

Die zweite Mannschaft, die Kreisauswahl „Altkreis“ Siegen, startete ebenfalls ordentlich ins Turnier. Nach einem 0:0 gegen Rhein-Erft und einer 0:2-Niederlage gegen Berg gelang ein 2:0-Erfolg gegen Bonn durch Treffer von Frank Binsack und Armin Bieber (beide nach Vorarbeit von Eberhard Wüst).

Mit sieben Punkten und 4:2 Toren belegte das Team am Ende Rang drei in der Gruppe und verpasste damit nur knapp den Sprung ins Halbfinale.

Platz fünf und sieben für Siegen-Wittgenstein

In den Platzierungsspielen sicherte sich die Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein durch einen 2:0-Erfolg gegen Rhein-Erft (Tore: Robert Wegner per Neunmeter und Jens Stötzel) die Teilnahme am Spiel um Platz fünf. Dieses wurde aufgrund des Nichtantritts von Olpe kampflos mit 2:0 gewertet.

Die Mannschaft „Altkreis“ Siegen belegte nach einem 3:2-Erfolg im Neunmeterschießen gegen Rhein-Erft den siebten Platz. Erfolgreich vom Punkt waren Eberhard Wüst, Uwe Fuhrmann und Jürgen Kuhring.

Positives Fazit trotz verpasstem Halbfinale

Turniersieger wurde die Kreisauswahl Recklinghausen mit einem 2:0-Finalsieg gegen Tecklenburg. Den dritten Platz sicherte sich Berg im Neunmeterschießen gegen Bonn.

Trotz des verpassten Halbfinals zog der Verantwortliche der Kreisauswahl Siegen-Wittgenstein, Dirk Zarmutek, ein positives Fazit:

„Wir haben gegen absolute Topteams gespielt und waren dabei nicht nur auf Augenhöhe, sondern oft sogar überlegen. Besonders unsere Defensive war stark. Wenn wir unsere Chancen künftig besser nutzen, können wir unsere Ziele erreichen.“

Mannschaftsfoto der Kreisauswahl „Altkreis“ Siegen