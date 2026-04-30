Freibad öffnet am 9. Mai – Muttertags- und Rabattaktion im Familienbad Freier Grund

(wS/ne) Neunkirchen 30.04.2026 | Am 9. Mai um 9 Uhr startet die Freibadsaison in Neunkirchen. Dazu hat sich das Team des Familienbads gleich mehrere Aktionen einfallen lassen: Anlässlich des Muttertags haben alle Mütter am 10. Mai freien Eintritt. Außerdem gibt es eine Rabattaktion für alle Saisonkarten: Jugendliche erhalten fünf, Erwachsene zehn und Familien 15 Euro Preisnachlass, wenn sie ihre Saisonkarte am Eröffnungswochenende kaufen.



„Wir hoffen, dass gutes Wetter viele Badegäste in unser Bad mit seinen vielfältigen Angeboten lockt“, sagt Sylvia P. Heinz, die Geschäftsführerin des Bades. Neben einem 50-Meter-Wettkampfbecken verfügt der Freibadbereich über ein Springerbecken mit 1-, 3- und 5-Meter-Brett, ein Außenplanschbecken sowie ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und Spielinsel. Die Gastronomie vor Ort hält gekühlte Getränke, Eis und Snacks bereit.



In den vergangenen Wochen war der Außenbereich auf Stand gebracht worden. Nach der Säuberung der Edelstahlbecken mussten zunächst rund 3000 Kubikmeter Wasser eingefüllt und auf 22 Grad erwärmt werden. Mit der Öffnung des Freibads schließt das Hallenbad für den Publikumsverkehr. Das hängt mit dem anhaltenden Mangel an Rettungsschwimmern zusammen. In den vergangenen Jahren konnten Bäder vielerorts nur eingeschränkt geöffnet oder mussten gar komplett geschlossen werden.



Mit dem Start in die Freibadsaison ändern sich die Öffnungszeiten des Bades. An Wochentagen steht es den Besuchern von 10 bis 20 Uhr, dienstags von 6 bis 20 Uhr zur Verfügung, samstags, an Sonn- und Feiertagen sowie während der nordrhein-westfälischen Sommerferien hat das Bad von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Aufgrund der Baumaßnahme zum Kreisverkehr am Ortsteingang Salchendorf ist der große Parkplatz des Familienbads aktuell leider nicht nutzbar. Die Besucher werden daher gebeten, die Parkfläche vis-à-vis der Baustelle anzufahren, die sich in Fahrtrichtung Wilden befindet. Ein weiterer Parkplatz steht „Am Ludwigseck“, an der Kopfseite des Sportplatzes, zur Verfügung. Über einen kurzen Fußweg (zunächst links am Sportplatz entlang, dann weiter zwischen Sportplatz und Angelweiher und ein Stück entlang der Jung-Stilling-Straße) gelangt man zum Freibadeingang.

In den vergangenen Jahren wurden aber auch viele Radständer und drei abschließbare Fahrradboxen angebracht, sodass sich auch die Anfahrt mit dem Rad zum Bad gestalten lässt. Und auch die Fahrt mit dem Bus zum Familienbad ist möglich.



Am 9. Mai startet das Familienbad „Freier Grund“ in die Freibadsaison. Zur Saisoneröffnung gibt es Vergünstigungen am Eröffnungswochenende und freien Eintritt für alle Mütter am Muttertag.