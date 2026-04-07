Hoffnung wird zur Realität: Spendenaktion von „Handycap Siegen“ erfolgreich

(wS/red) Siegen 07.04.2026 | Ein starkes Zeichen der Menschlichkeit: 30.000 Euro für Familie Arslan gesammelt

Es sind Nachrichten, die berühren und zeigen, was Gemeinschaft bewirken kann: Nur fünf Wochen nach dem Start konnte der Spendenaufruf für die Familie Arslan erfolgreich abgeschlossen werden. Die Resonanz aus der Bevölkerung war überwältigend – insgesamt kam eine Summe von über 30.000 Euro zusammen.

Hilfe, die direkt ankommt

Dank der enormen Spendenbereitschaft kann das Team von Handycap Siegen nun drei lebensnotwendige Projekte zeitnah umsetzen, um den Alltag der Familie und insbesondere der schwerstbehinderten Zwillinge grundlegend zu verbessern. Die Planung sieht folgende Maßnahmen vor:

Sanierung des Obergeschosses: Auf rund 115 Quadratmetern werden alte Teppich- und Laminatböden vollständig entfernt und erneuert. Ziel ist es, einen hygienischen und sicheren Wohnbereich zu schaffen.

Auf rund 115 Quadratmetern werden alte Teppich- und Laminatböden vollständig entfernt und erneuert. Ziel ist es, einen hygienischen und sicheren Wohnbereich zu schaffen. Barrierefreies Badezimmer: Im Erdgeschoss wird ein spezielles Bad eingebaut, das exakt auf die Bedürfnisse der Zwillinge zugeschnitten ist, um mehr Würde und Sicherheit bei der täglichen Pflege zu ermöglichen.

Im Erdgeschoss wird ein spezielles Bad eingebaut, das exakt auf die Bedürfnisse der Zwillinge zugeschnitten ist, um mehr Würde und Sicherheit bei der täglichen Pflege zu ermöglichen. Umbau des Außenbereichs: Auch der Zugang zum Haus wird barrierefrei gestaltet, was für die Mobilität der Familie einen entscheidenden Fortschritt bedeutet.

Ein Zeichen des Zusammenhalts

Was für viele Menschen selbstverständlich ist, bedeutet für Familie Arslan einen Quantensprung an Lebensqualität. „Jede Spende und jedes Mitfühlen hat dazu beigetragen, dass aus Hoffnung konkrete Hilfe wurde“, heißt es in einem emotionalen Statement der Organisatoren.

Mit dem Erreichen des Spendenziels wird der offizielle Aufruf nun beendet. Was bleibt, ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, sondern ein beeindruckendes Zeugnis für den Zusammenhalt und die Mitmenschlichkeit in der Region. Im Namen der Familie und des gesamten Teams gilt allen Unterstützern ein herzlicher Dank: Gemeinsam wurde hier Großes erreicht.

Fotos: Verein Handycap Siegen